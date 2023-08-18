Простий та ситний салат: гості здивуються, а потім попросять рецепт

Чудова і проста страва з незвичним смаком

Святкові салати — це окрема сторінка кулінарії. Якщо ви вже готували літній крабовий салат, зверніть увагу на цей рецепт закуски з буряка.

Досить незвичне, але виграшне поєднання продуктів. Від подачі страви гості точно здивуються. А коли скуштують — одразу попросять рецепт. Дуже просто і смачно. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".

Інгредієнти:

варений буряк – 3 штуки маленькі, або 1 великий буряк;

варені яйця – 3 штуки;

солоні огірки – 200 грамів;

часник – 2 зубчика;

цибуля – 1 штука;

майонез – 2 столові ложки;

олія – ​​2 столові ложки;

сіль, перець — до смаку.

Спосіб приготування:

Чистимо цибулю та нарізаємо півкільцями. Обсмажуємо на розігрітій сковорідці з невеликою кількістю олії. Огірки нарізаємо невеликими кубиками. Шматочки додаємо до золотистої цибулі та продовжуємо смажити ще близько однієї хвилини. Туди ж додаємо будь-яким чином подрібнений часник. Готуємо ще хвилину та знімаємо з вогню. Нехай охолоне. Яйця та буряк відварюємо. Овоч при бажанні можна запекти, замотавши цілі плоди у фольгу. Варені яйця нарізаємо досить великими шматками. Буряк натираємо на крупну тертку. В глибоку таріль перекладаємо всі інгредієнти. Додаємо трішки майонезу, сіль та перець до смаку. Ретельно перемішуємо.

Цей простий салат має незвичайний смак. Також ми розповідали, як приготувати смачну рибну намазку на бутерброди.