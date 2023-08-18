Пісний святковий пиріг: бюджетний рецепт до свята і не тільки
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Дуже смачна випічка, яка готується елементарно
Ми розповідали, як смачно приготувати шарлотку до свята Яблучного Спаса. Тепер ділимось рецептом простого пісного пирога з яблуками. Він легко готується, тому може стати в пригоді не лише на свято, а й на щодень.
Приготування займе не більше 20 хвилин. За цим же рецептом можна готувати ще й кекси — залежно від того, яку ви форму оберете. Рецептом поділились на порталі amlima.com.
Інгредієнти:
- борошно пшеничне — 1 склянка
- вівсяні пластівці — 0,5 склянки
- манка — 1 склянка
- кисло-солодке яблуко — 3 шт.
- стиглий банан — 3 шт.
- рослинна олія — 0,5 склянки
- цукор — 3/4 склянки
- сода — 12 ч. ложки
- ваніль і кориця — до смаку
Спосіб приготування:
- Яблука і банани чистимо і натираємо на дрібній тертці. Вівсяні пластівці перемелюємо в кавомолці до стану борошна.
- Змішуємо разом цукор, борошно, манну крупу і вівсяну муку. Додаємо натерті яблука і банани.
- Вливаємо рослинну олію та вимішуємо тісто. За консистенцією воно повинно нагадувати дуже густу сметану.
- В кінці додаємо соду. Якщо яблука солодкі — соду гасимо оцтом і одразу додаємо.
- Викладаємо тісто у форми, застелені пергаментом або змащені олією. Випікаємо в попередньо розігрітій до 160 градусів духовці впродовж 40 хвилин.
Для різноманітності і за бажання в тісто можна додати родзинки, волоські горіхи або шматочки шоколаду. Також ми розповідали, як приготувати автентичні українські яблучні солодощі — макорженики.