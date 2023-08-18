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Пісний святковий пиріг: бюджетний рецепт до свята і не тільки

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Такий пляцок ідеальний до чаю чи кави Новина оновлена 18 серпня 2023, 14:19
Такий пляцок ідеальний до чаю чи кави. Фото shuba.life

Дуже смачна випічка, яка готується елементарно

Ми розповідали, як смачно приготувати шарлотку до свята Яблучного Спаса. Тепер ділимось рецептом простого пісного пирога з яблуками. Він легко готується, тому може стати в пригоді не лише на свято, а й на щодень.

Приготування займе не більше 20 хвилин. За цим же рецептом можна готувати ще й кекси — залежно від того, яку ви форму оберете. Рецептом поділились на порталі amlima.com.

Інгредієнти:

  • борошно пшеничне — 1 склянка
  • вівсяні пластівці — 0,5 склянки
  • манка — 1 склянка
  • кисло-солодке яблуко — 3 шт.
  • стиглий банан — 3 шт.
  • рослинна олія — 0,5 склянки
  • цукор — 3/4 склянки
  • сода — 12 ч. ложки
  • ваніль і кориця — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Яблука і банани чистимо і натираємо на дрібній тертці. Вівсяні пластівці перемелюємо в кавомолці до стану борошна.
  2. Змішуємо разом цукор, борошно, манну крупу і вівсяну муку. Додаємо натерті яблука і банани.
  3. Вливаємо рослинну олію та вимішуємо тісто. За консистенцією воно повинно нагадувати дуже густу сметану.
  4. В кінці додаємо соду. Якщо яблука солодкі — соду гасимо оцтом і одразу додаємо.
  5. Викладаємо тісто у форми, застелені пергаментом або змащені олією. Випікаємо в попередньо розігрітій до 160 градусів духовці впродовж 40 хвилин.

Для різноманітності і за бажання в тісто можна додати родзинки, волоські горіхи або шматочки шоколаду. Також ми розповідали, як приготувати автентичні українські яблучні солодощі — макорженики.

Теги:
#Рецепт #Яблука #Випічка #Яблучний Спас