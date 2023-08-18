Пісний святковий пиріг: бюджетний рецепт до свята і не тільки

Дуже смачна випічка, яка готується елементарно

Ми розповідали, як смачно приготувати шарлотку до свята Яблучного Спаса. Тепер ділимось рецептом простого пісного пирога з яблуками. Він легко готується, тому може стати в пригоді не лише на свято, а й на щодень.

Приготування займе не більше 20 хвилин. За цим же рецептом можна готувати ще й кекси — залежно від того, яку ви форму оберете. Рецептом поділились на порталі amlima.com.

Інгредієнти:

борошно пшеничне — 1 склянка

вівсяні пластівці — 0,5 склянки

манка — 1 склянка

кисло-солодке яблуко — 3 шт.

стиглий банан — 3 шт.

рослинна олія — 0,5 склянки

цукор — 3/4 склянки

сода — 12 ч. ложки

ваніль і кориця — до смаку

Спосіб приготування:

Яблука і банани чистимо і натираємо на дрібній тертці. Вівсяні пластівці перемелюємо в кавомолці до стану борошна. Змішуємо разом цукор, борошно, манну крупу і вівсяну муку. Додаємо натерті яблука і банани. Вливаємо рослинну олію та вимішуємо тісто. За консистенцією воно повинно нагадувати дуже густу сметану. В кінці додаємо соду. Якщо яблука солодкі — соду гасимо оцтом і одразу додаємо. Викладаємо тісто у форми, застелені пергаментом або змащені олією. Випікаємо в попередньо розігрітій до 160 градусів духовці впродовж 40 хвилин.

Для різноманітності і за бажання в тісто можна додати родзинки, волоські горіхи або шматочки шоколаду. Також ми розповідали, як приготувати автентичні українські яблучні солодощі — макорженики.