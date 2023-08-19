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Увечері приготуйте – вранці їжте: корисна версія "Битого скла"

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Смачний та корисний йогуртовий торт із фруктами
Смачний та корисний йогуртовий торт із фруктами. Фото shuba.life

Швидко готується, але ще швидше з’їдається

Якщо "Бите скло" — ваш улюблений десерт, пропонуємо вам зробити його вітамінну версію. Легка фруктова смакота займе місце у серці кожного.

Більш натуральний варіант смакоти пропонує Shuba. У рецепті замість желе використовуються натуральні фрукти різного кольору, а замість сметани — йогурт, а цукор замінено натуральним підсолоджувачем стевію. Беремо інгредієнти та йдемо готувати!

Як приготувати йогуртовий торт з фруктами

Інгредієнти:

  • молоко 3,2% — 300 мл;
  • агар-агар — 7 г;
  • стевія — 50 г;
  • йогурт — 300 г;
  • персики — 2 шт.;
  • банан — 1 шт.;
  • лохина — 100 г.

Спосіб приготування:

  1. Підготуйте інгредієнти: помийте персики та лохину. Персики наріжте скибочками, банан — кружальцями.
  2. На дно та бортики форми викладіть шматочки персика.
  3. У каструлю з товстим дном влийте молоко і додайте туди агар-агар. Помішуючи віночком, варіть до загусання. Додайте підсолоджувач, йогурт кімнатної температури та перемішайте.
  4. В масу додайте банан, лохину і проваріть ще кілька хвилин.
  5. Влийте суміш у форму спочатку акуратно ложкою, потім все одразу. Трохи охолодіть та поставте в холодильник на ніч.

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#Рецепт #Десерт #Готуємо вдома