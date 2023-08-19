Пекельна гострота з Африки: соус за цим рецептом тепер завжди буде у вас вдома

Приготуйтеся до надзвичайно пікантного смаку

Чи буде ваша вечеря смачною, залежить не тільки від продуктів та вміння готувати. Важливу роль грають також різні соуси. Якщо вже безліч рецептів класичних заправок перепробувано, тримайте рецепт із самої Африки!

Насичений африканський соус пері-пері за рецептом Shuba особливо сподобається любителям гостренького. Готується він із гострого перцю, змішаного з часником, цибулею та травами. Соус навіть можна законсервувати, тільки переконайтеся, що ваші банки чи пляшки добре простерилізовані. Заповніть їх соусом і одразу закрийте кришкою. Готові до пекельної гостроти?

Як приготувати соус пері-пері

Інгредієнти на 12 порцій:

цибуля червона — 2 шт.;

часник, головка — 1 шт.;

червоний перець чилі – 2 шт.;

перець болгарський червоний – 2 шт.;

томати — 4 шт.;

оливкова олія — 4 ст. л.;

лимон — 3 шт.;

оцет винний червоний — 1/3 склянки;

цукор — 2 ст. л.;

сіль — 1 ст. л.;

перець чорний мелений — 1 ч. л.;

лавровий лист — 2 шт.;

орегано сушене — 1 ст. л.;

копчена паприка — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Крупно наріжте червону цибулю, наріжте дрібно часник, з перцю видаліть насіння. З помідорів зніміть шкірку та розріжте на четвертинки. З лимонів вичавте сік і зніміть цедру. Всі інгредієнти надішліть у чашу кухонного комбайна або блендера, змішайте. Масу перекладіть у каструлю і тушкуйте на середньому вогні 20 хвилин помішуючи. Через зазначений час перевірте на смак і підсоліть при необхідності — соус має бути з гарною ноткою прянощів та кислинки лимона та оцту. Розлийте в банки або пляшки та зберігайте в холодильнику до 2 тижнів.

Подавайте такий соус до м’яса за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного!