Усього півгодини – і вечеря на столі: ситний рецепт овочевого рагу з кабачками

Ідеальна страва для обіду чи вечері

Коли приготовлено неймовірну кількість страв із кабачків, хочеться чогось новенького. І тут місце експериментам!

Shuba пропонує неймовірно простий, але корисний та легкий у приготуванні рецепт рагу з кабачками, грибами, солодким перцем та помідорами. Якщо вам набридли каші чи макарони, ця страва — саме те!

Як приготувати овочеве рагу з кабачками та грибами.

Інгредієнти на 4 порції:

кабачки — 1 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

перець солодкий — 1 шт.;

печериці — 200 г;

томати — 2 шт.;

часник, зубчики — 2 шт.;

олія соняшникова — 40 г;

сіль, перець, зелень — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Всі овочі очистьте та промийте. Кабачок наріжте півколами. Цибулю, перець та помідори наріжте кубиками, часник — пластинками. Гриби розріжте на чотири частини, а зелень подрібніть. У розігрітій глибокій сковороді з олією обсмажте цибулю до прозорості. Додайте туди гриби, смажте, помішуючи, 3-4 хвилини. До овочів додайте перець і смажте 3 хвилини, потім кабачки та готуйте ще 5 хвилин. До овочевої маси додайте помідори, часник, зелень, сіль та перець. Все перемішайте та обсмажуйте ще 5 хвилин.

Любите кабачки? Тоді приготуйте чудову закуску за рецептом "Телеграфа" — і ви будете в захваті!