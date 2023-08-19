Усього півгодини – і вечеря на столі: ситний рецепт овочевого рагу з кабачками
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Ідеальна страва для обіду чи вечері
Коли приготовлено неймовірну кількість страв із кабачків, хочеться чогось новенького. І тут місце експериментам!
Shuba пропонує неймовірно простий, але корисний та легкий у приготуванні рецепт рагу з кабачками, грибами, солодким перцем та помідорами. Якщо вам набридли каші чи макарони, ця страва — саме те!
Як приготувати овочеве рагу з кабачками та грибами.
Інгредієнти на 4 порції:
- кабачки — 1 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- перець солодкий — 1 шт.;
- печериці — 200 г;
- томати — 2 шт.;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- олія соняшникова — 40 г;
- сіль, перець, зелень — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Всі овочі очистьте та промийте. Кабачок наріжте півколами. Цибулю, перець та помідори наріжте кубиками, часник — пластинками. Гриби розріжте на чотири частини, а зелень подрібніть.
- У розігрітій глибокій сковороді з олією обсмажте цибулю до прозорості. Додайте туди гриби, смажте, помішуючи, 3-4 хвилини.
- До овочів додайте перець і смажте 3 хвилини, потім кабачки та готуйте ще 5 хвилин.
- До овочевої маси додайте помідори, часник, зелень, сіль та перець. Все перемішайте та обсмажуйте ще 5 хвилин.
Любите кабачки? Тоді приготуйте чудову закуску за рецептом "Телеграфа" — і ви будете в захваті!