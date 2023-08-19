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Усього півгодини – і вечеря на столі: ситний рецепт овочевого рагу з кабачками

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Смачне, ситне та корисне овочеве рагу
Смачне, ситне та корисне овочеве рагу. Фото shuba.life

Ідеальна страва для обіду чи вечері

Коли приготовлено неймовірну кількість страв із кабачків, хочеться чогось новенького. І тут місце експериментам!

Shuba пропонує неймовірно простий, але корисний та легкий у приготуванні рецепт рагу з кабачками, грибами, солодким перцем та помідорами. Якщо вам набридли каші чи макарони, ця страва — саме те!

Як приготувати овочеве рагу з кабачками та грибами.

Інгредієнти на 4 порції:

  • кабачки — 1 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • перець солодкий — 1 шт.;
  • печериці — 200 г;
  • томати — 2 шт.;
  • часник, зубчики — 2 шт.;
  • олія соняшникова — 40 г;
  • сіль, перець, зелень — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Всі овочі очистьте та промийте. Кабачок наріжте півколами. Цибулю, перець та помідори наріжте кубиками, часник — пластинками. Гриби розріжте на чотири частини, а зелень подрібніть.
  2. У розігрітій глибокій сковороді з олією обсмажте цибулю до прозорості. Додайте туди гриби, смажте, помішуючи, 3-4 хвилини.
  3. До овочів додайте перець і смажте 3 хвилини, потім кабачки та готуйте ще 5 хвилин.
  4. До овочевої маси додайте помідори, часник, зелень, сіль та перець. Все перемішайте та обсмажуйте ще 5 хвилин.

Любите кабачки? Тоді приготуйте чудову закуску за рецептом "Телеграфа" — і ви будете в захваті!

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