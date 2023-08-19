Цю закуску з помідорів потрібно подавати в келиху: так люблять поласувати у Вірменії
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Просто райська закуска з помідорів по-вірменськи
Є такі продукти, які тільки побачиш – і хочеться з’їсти, а серед них – помідор. Прекрасний, яскравий, є інгредієнтом багатьох страв. Недарма закуска з помідорів – найулюбленіша в Італії.
До речі, у Вірменії помідори теж дуже люблять і навіть роблять із них смачну закуску та подають їх у келихах. Заінтриговані? Тож читайте рецепт.
Як приготувати помідори по-вірменськи
Інгредієнти на 5 порцій:
- помідор – 500 г;
- оливкова олія – 4 ст. л.;
- цукор — 0,5-1 ч. л.;
- яблучний оцет — 1 ч. л.;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- хмелі-сунелі – 1-2 ч. л.;
- зелень – 30 г;
- часник — 1-2 зуб.;
- сіль, чорний перець мелений — на свій смак.
Спосіб приготування:
- Помідори промийте, поріжте кружальцями завтовшки 7-10 мм. Викладіть скибочки на пласку поверхню, посоліть, поперчіть і додайте цукор. Якщо сорт помідорів солодкий, цукор можна не додавати.
- Для приготування заправки в невеликій мисці змішайте оливкову олію, гірчицю, оцет та часник, пропущений через прес.
- Викладіть шарами помідори у банку чи келих. Кожен шар помідорів пересипайте приправою та поливайте невеликою кількістю приготовленої заправки.
- Трохи примніть помідори — вони повинні пустити сік і просочитися спеціями. Надішліть готовий салат на півгодини в холодильник, а перед подачею прикрасьте нарізаною зеленню.
"Телеграф" рекомендує також приготувати закуску з помідорів та сиру. Це чудова закуска і на святковий стіл, і до сімейних посиденьок.