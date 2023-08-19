Цю закуску з помідорів потрібно подавати в келиху: так люблять поласувати у Вірменії

Просто райська закуска з помідорів по-вірменськи

Є такі продукти, які тільки побачиш – і хочеться з’їсти, а серед них – помідор. Прекрасний, яскравий, є інгредієнтом багатьох страв. Недарма закуска з помідорів – найулюбленіша в Італії.

До речі, у Вірменії помідори теж дуже люблять і навіть роблять із них смачну закуску та подають їх у келихах. Заінтриговані? Тож читайте рецепт.

Як приготувати помідори по-вірменськи

Інгредієнти на 5 порцій:

помідор – 500 г;

оливкова олія – 4 ст. л.;

цукор — 0,5-1 ч. л.;

яблучний оцет — 1 ч. л.;

гірчиця — 1 ч. л.;

хмелі-сунелі – 1-2 ч. л.;

зелень – 30 г;

часник — 1-2 зуб.;

сіль, чорний перець мелений — на свій смак.

Спосіб приготування:

Помідори промийте, поріжте кружальцями завтовшки 7-10 мм. Викладіть скибочки на пласку поверхню, посоліть, поперчіть і додайте цукор. Якщо сорт помідорів солодкий, цукор можна не додавати. Для приготування заправки в невеликій мисці змішайте оливкову олію, гірчицю, оцет та часник, пропущений через прес. Викладіть шарами помідори у банку чи келих. Кожен шар помідорів пересипайте приправою та поливайте невеликою кількістю приготовленої заправки. Трохи примніть помідори — вони повинні пустити сік і просочитися спеціями. Надішліть готовий салат на півгодини в холодильник, а перед подачею прикрасьте нарізаною зеленню.

"Телеграф" рекомендує також приготувати закуску з помідорів та сиру. Це чудова закуска і на святковий стіл, і до сімейних посиденьок.