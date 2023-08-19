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Ви здивуєтеся простоті рецепту: смачні коржі з чотирьох інгредієнтів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такі коржики можна подавати до супу, а можна готувати з них піцу.
Такі коржики можна подавати до супу, а можна готувати з них піцу.. Фото goodhouse.com.ua

З рецептом впорається навіть кулінар-початківець.

Смачна домашня випічка це не завжди довго і трудомістко. Смакоту можна приготувати швидко і з простих продуктів.

"Главред" ділиться рецептом коржиків, з приготуванням яких впорається навіть кулінар-початківець. Для них знадобиться не так багато інгредієнтів, але результат вас дуже здивує.

Як приготувати коржики в духовці

Інгредієнти:

  • вівсяні пластівці — 100 гр;
  • борошно — 650 гр;
  • мед — 1,5 ст. ложки;
  • масло вершкове — 20 гр;
  • дріжджі — 1 пакетик;
  • вода — ½ л.;
  • сіль.

Спосіб приготування:

  1. Вівсяні пластівці змішайте з медом, вершковим маслом та сіллю. Залийте суміш окропом і помішуйте, доки не розтане мед.
  2. Дайте пластівцям трохи охолонути, після чого додайте пакет дріжджів, перемішайте і залиште на 10 хвилин.
  3. В окрему тарілку просійте борошно, трьома порціями додайте її в вівсяні пластівці та замісіть еластичне тісто.
  4. Скотіть тісто в колобок, перекласти в миску і залишити піднятися в теплому місці на годину.
  5. Через вказаний час обомніть тісто, розділіть його на 10-12 шматочків, кожен розкотіть у коржик завтовшки 5 см.
  6. Перекладіть коржики на лист з пергаментним папером і залиште на 20 хвилин.
  7. Розігрійте духовку до 200 градусів і відправте туди лист. Випікайте їх до рум’яної скоринки.

Такі коржики — ідеальна основа для смачної піци за рецептом "Телеграфа". Спробуйте і не пошкодуєте!

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#Рецепт #Коржі #Готуємо вдома