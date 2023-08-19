Ви здивуєтеся простоті рецепту: смачні коржі з чотирьох інгредієнтів
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З рецептом впорається навіть кулінар-початківець.
Смачна домашня випічка це не завжди довго і трудомістко. Смакоту можна приготувати швидко і з простих продуктів.
"Главред" ділиться рецептом коржиків, з приготуванням яких впорається навіть кулінар-початківець. Для них знадобиться не так багато інгредієнтів, але результат вас дуже здивує.
Як приготувати коржики в духовці
Інгредієнти:
- вівсяні пластівці — 100 гр;
- борошно — 650 гр;
- мед — 1,5 ст. ложки;
- масло вершкове — 20 гр;
- дріжджі — 1 пакетик;
- вода — ½ л.;
- сіль.
Спосіб приготування:
- Вівсяні пластівці змішайте з медом, вершковим маслом та сіллю. Залийте суміш окропом і помішуйте, доки не розтане мед.
- Дайте пластівцям трохи охолонути, після чого додайте пакет дріжджів, перемішайте і залиште на 10 хвилин.
- В окрему тарілку просійте борошно, трьома порціями додайте її в вівсяні пластівці та замісіть еластичне тісто.
- Скотіть тісто в колобок, перекласти в миску і залишити піднятися в теплому місці на годину.
- Через вказаний час обомніть тісто, розділіть його на 10-12 шматочків, кожен розкотіть у коржик завтовшки 5 см.
- Перекладіть коржики на лист з пергаментним папером і залиште на 20 хвилин.
- Розігрійте духовку до 200 градусів і відправте туди лист. Випікайте їх до рум’яної скоринки.
Такі коржики — ідеальна основа для смачної піци за рецептом "Телеграфа". Спробуйте і не пошкодуєте!