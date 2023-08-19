Трохи риби та одне яйце: бутерброди з цією намазкою зникнуть зі столу першими

Виходить дуже смачно, а часу потрібно зовсім трохи

Рибні намазки на бутерброди — це завжди виграшна стратегія, адже виходить і смачно, і корисно, і поживно. Ми розповідали, як приготувати ріє із копченої скумбрії. Тепер ділимось простим рецептом рибного паштету.

Таку страву дуже просто готувати, а продукти для неї потрібні найпростіші. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".

Інгредієнти:

1 банка тунця/сардини/сайри в олії

1 відварене яйце

1 плавлений сир 70-90 гр.

1 невелика цибулина

1 ч.л соєвого соусу

Спосіб приготування:

Яйце відварюємо. Відкриваємо рибну консерву. З риби зливаємо зайву рідину. Кладемо її в чашу блендера. До рибки додаємо порізане варене яйце, а також плавлений сир, покришений зручними шматочками. Цибулю розрізаємо на 4 частини, також додаємо. Вливаємо до решти інгредієнтів одну ложку соєвого соусу. Перебиваємо всі компоненти до стану ніжного однорідного паштету. На цьому етапі можна скуштувати, і, за потреби, додати солі, перцю та, можливо ще спецій.

Паштет за цим рецептом виходить дуже ніжним та поживним. Можна мастити його просто на хліб, а можна приготувати смачні гріночки. Також ми розповідали, як приготувати класичну сирну намазку.