Бюджетний пиріг, з яким впорається навіть дитина: навіть тісто замішувати не потрібно

Дуже проста і смачна випічка

Ми розповідали, як готувати смачні булочки з маком. Тепер ділимось рецептом смачного крихкого пирога з маковою начинкою.

Навіть тісто не потрібно замішувати. Рецептом поділились на порталі Shuba.

Інгредієнти:

Цукор — 100 г

Цукор ванільний — 10 г

Сіль — 1/4 ч. л.

Масло вершкове 82% — 150 г

Жовтки курячі — 2 шт.

Борошно пшеничне — 250 г

Для начинки:

Мак — 200 г

Молоко 3,2% — 500 мл

Цукор — 125 г

Манка — 80 г

Масло вершкове 82% — 80 г

Сир кисломолочний 9% — 100 г

Яєчний білок — 2 шт.

Цукор ванільний — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Вершкове масло розтираємо із цукром, ванільним цукром і сіллю. Додаємо жовтки, розмішуємо. Всипаємо до маси борошно і перемішуємо до крихти. Відділяємо третю частину крихт і кладемо у холодильник. Форму застеляємо пергаментом, стінки змащуємо маслом. Насипаємо крихту, розрівнюємо, злегка утрамбовуючи. Якщо бажаєте, формуємо бортики. Ставимо тісто в холодильник. Для начинки мак заливаємо кип’ятком. Виливаємо на дрібне сито і залишаємо, щоб стекла вода. У гаряче молоко всипаємо цукор. Коли молоко закипить а цукор розчиниться, засипаємо манку і мак, розмішуючи. Варимо до загусання. Додаємо вершкове масло і перемішуємо. Сир змішуємо з білком і ванільним цукром. Коли мак вистигне, додаємо сир і змішуємо. Викладаємо макову начинку на тісто, розрівнюємо. Зверху посипаємо рештою крихти. Випікаємо за температури 180 °С. Готуємо впродовж 40-50 хвилин.

Готовий пиріг залишаємо у формі до остигання. Потім залишаємо в холодильнику на кілька годин. Також ми розповідали, як приготувати пухкі булочки з яблуками.