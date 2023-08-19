Бюджетний пиріг, з яким впорається навіть дитина: навіть тісто замішувати не потрібно
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Дуже проста і смачна випічка
Ми розповідали, як готувати смачні булочки з маком. Тепер ділимось рецептом смачного крихкого пирога з маковою начинкою.
Навіть тісто не потрібно замішувати. Рецептом поділились на порталі Shuba.
Інгредієнти:
- Цукор — 100 г
- Цукор ванільний — 10 г
- Сіль — 1/4 ч. л.
- Масло вершкове 82% — 150 г
- Жовтки курячі — 2 шт.
- Борошно пшеничне — 250 г
- Для начинки:
- Мак — 200 г
- Молоко 3,2% — 500 мл
- Цукор — 125 г
- Манка — 80 г
- Масло вершкове 82% — 80 г
- Сир кисломолочний 9% — 100 г
- Яєчний білок — 2 шт.
- Цукор ванільний — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Вершкове масло розтираємо із цукром, ванільним цукром і сіллю. Додаємо жовтки, розмішуємо.
- Всипаємо до маси борошно і перемішуємо до крихти. Відділяємо третю частину крихт і кладемо у холодильник.
- Форму застеляємо пергаментом, стінки змащуємо маслом. Насипаємо крихту, розрівнюємо, злегка утрамбовуючи.
- Якщо бажаєте, формуємо бортики. Ставимо тісто в холодильник.
- Для начинки мак заливаємо кип’ятком. Виливаємо на дрібне сито і залишаємо, щоб стекла вода.
- У гаряче молоко всипаємо цукор. Коли молоко закипить а цукор розчиниться, засипаємо манку і мак, розмішуючи. Варимо до загусання. Додаємо вершкове масло і перемішуємо.
- Сир змішуємо з білком і ванільним цукром. Коли мак вистигне, додаємо сир і змішуємо.
- Викладаємо макову начинку на тісто, розрівнюємо. Зверху посипаємо рештою крихти.
- Випікаємо за температури 180 °С. Готуємо впродовж 40-50 хвилин.
Готовий пиріг залишаємо у формі до остигання. Потім залишаємо в холодильнику на кілька годин. Також ми розповідали, як приготувати пухкі булочки з яблуками.