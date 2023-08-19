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Бюджетний пиріг, з яким впорається навіть дитина: навіть тісто замішувати не потрібно

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Такий крихкий пиріг дуже смачно їсти з чаєм
Такий крихкий пиріг дуже смачно їсти з чаєм. Фото shuba.life

Дуже проста і смачна випічка

Ми розповідали, як готувати смачні булочки з маком. Тепер ділимось рецептом смачного крихкого пирога з маковою начинкою.

Навіть тісто не потрібно замішувати. Рецептом поділились на порталі Shuba.

Інгредієнти:

  • Цукор — 100 г
  • Цукор ванільний — 10 г
  • Сіль — 1/4 ч. л.
  • Масло вершкове 82% — 150 г
  • Жовтки курячі — 2 шт.
  • Борошно пшеничне — 250 г
  • Для начинки:
  • Мак — 200 г
  • Молоко 3,2% — 500 мл
  • Цукор — 125 г
  • Манка — 80 г
  • Масло вершкове 82% — 80 г
  • Сир кисломолочний 9% — 100 г
  • Яєчний білок — 2 шт.
  • Цукор ванільний — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Вершкове масло розтираємо із цукром, ванільним цукром і сіллю. Додаємо жовтки, розмішуємо.
  2. Всипаємо до маси борошно і перемішуємо до крихти. Відділяємо третю частину крихт і кладемо у холодильник.
  3. Форму застеляємо пергаментом, стінки змащуємо маслом. Насипаємо крихту, розрівнюємо, злегка утрамбовуючи.
  4. Якщо бажаєте, формуємо бортики. Ставимо тісто в холодильник.
  5. Для начинки мак заливаємо кип’ятком. Виливаємо на дрібне сито і залишаємо, щоб стекла вода.
  6. У гаряче молоко всипаємо цукор. Коли молоко закипить а цукор розчиниться, засипаємо манку і мак, розмішуючи. Варимо до загусання. Додаємо вершкове масло і перемішуємо.
  7. Сир змішуємо з білком і ванільним цукром. Коли мак вистигне, додаємо сир і змішуємо.
  8. Викладаємо макову начинку на тісто, розрівнюємо. Зверху посипаємо рештою крихти.
  9. Випікаємо за температури 180 °С. Готуємо впродовж 40-50 хвилин.

Готовий пиріг залишаємо у формі до остигання. Потім залишаємо в холодильнику на кілька годин. Також ми розповідали, як приготувати пухкі булочки з яблуками.

Теги:
#Рецепт #Мак #Пиріг #Випічка