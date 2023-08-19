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Ідеально до посту: ця бюджетна страва нагодує всю сім’ю

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Чудова страва до посту
Чудова страва до посту. Фото shuba.life

Виходить дуже смачно

Ми розповідали принципи приготування гаспачо. Ще один легкий італійський суп — Мінестроне. Він ідеально підходить до посту.

Цей суп із сезонних овочів приготувати зовсім нескладно. SHUBA ділиться простим рецептом.

Інгредієнти:

  • Цибуля ріпчаста — 1 шт.
  • Оливкова олія — 3 ст. л.
  • Часник, зубчики — 2 шт.
  • Морква — 2 шт.
  • Бульйон овочевий — 2.5 л
  • Макарони — 80 г
  • Картопля молода — 3 шт.
  • Капуста молода — 0.5 шт.
  • Кабачки — 0.5 шт.
  • Консервована квасоля — 1 шт.
  • Пармезан — до смаку
  • Орегано сушене
  • Томати — 2 шт.
  • Паста томатна — 1 ст. л.
  • Петрушка
  • Сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Нарізану кубиками цибулю тушкуємо на оливковій олії. Додаємо подрібнені зубчики часнику та очищену і натерту моркву. Вливаємо готовий овочевий бульйон і доводимо до кипіння.
  2. До страви кладемо очищену і нарізану кубиками картоплю. Варимо ще 5 хвилин, тоді додаємо дрібно нарізану капусту, нарізані кубиками кабачки й банку квасолі. Готуємо близько 10 хвилин.
  3. Після цього додаємо макарони, тертий пармезан, орегано. Також кладемо свіжомелений перець і сіль до свого смаку.
  4. Додаємо очищені й нарізані кубиками помідори, томатну пасту. Готуємо страву до готовності макаронів.

Страву вже перед подачею смачно приправити вустерським соусом і чилі. Також ми розповідали, як на десерт смачно запекти яблука.

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#Рецепт #Суп #Піст