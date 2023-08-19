Ідеально до посту: ця бюджетна страва нагодує всю сім’ю

Виходить дуже смачно

Ми розповідали принципи приготування гаспачо. Ще один легкий італійський суп — Мінестроне. Він ідеально підходить до посту.

Цей суп із сезонних овочів приготувати зовсім нескладно. SHUBA ділиться простим рецептом.

Інгредієнти:

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Оливкова олія — 3 ст. л.

Часник, зубчики — 2 шт.

Морква — 2 шт.

Бульйон овочевий — 2.5 л

Макарони — 80 г

Картопля молода — 3 шт.

Капуста молода — 0.5 шт.

Кабачки — 0.5 шт.

Консервована квасоля — 1 шт.

Пармезан — до смаку

Орегано сушене

Томати — 2 шт.

Паста томатна — 1 ст. л.

Петрушка

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Нарізану кубиками цибулю тушкуємо на оливковій олії. Додаємо подрібнені зубчики часнику та очищену і натерту моркву. Вливаємо готовий овочевий бульйон і доводимо до кипіння. До страви кладемо очищену і нарізану кубиками картоплю. Варимо ще 5 хвилин, тоді додаємо дрібно нарізану капусту, нарізані кубиками кабачки й банку квасолі. Готуємо близько 10 хвилин. Після цього додаємо макарони, тертий пармезан, орегано. Також кладемо свіжомелений перець і сіль до свого смаку. Додаємо очищені й нарізані кубиками помідори, томатну пасту. Готуємо страву до готовності макаронів.

Страву вже перед подачею смачно приправити вустерським соусом і чилі. Також ми розповідали, як на десерт смачно запекти яблука.