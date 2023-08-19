Ідеально до посту: ця бюджетна страва нагодує всю сім’ю
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Виходить дуже смачно
Ми розповідали принципи приготування гаспачо. Ще один легкий італійський суп — Мінестроне. Він ідеально підходить до посту.
Цей суп із сезонних овочів приготувати зовсім нескладно. SHUBA ділиться простим рецептом.
Інгредієнти:
- Цибуля ріпчаста — 1 шт.
- Оливкова олія — 3 ст. л.
- Часник, зубчики — 2 шт.
- Морква — 2 шт.
- Бульйон овочевий — 2.5 л
- Макарони — 80 г
- Картопля молода — 3 шт.
- Капуста молода — 0.5 шт.
- Кабачки — 0.5 шт.
- Консервована квасоля — 1 шт.
- Пармезан — до смаку
- Орегано сушене
- Томати — 2 шт.
- Паста томатна — 1 ст. л.
- Петрушка
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Нарізану кубиками цибулю тушкуємо на оливковій олії. Додаємо подрібнені зубчики часнику та очищену і натерту моркву. Вливаємо готовий овочевий бульйон і доводимо до кипіння.
- До страви кладемо очищену і нарізану кубиками картоплю. Варимо ще 5 хвилин, тоді додаємо дрібно нарізану капусту, нарізані кубиками кабачки й банку квасолі. Готуємо близько 10 хвилин.
- Після цього додаємо макарони, тертий пармезан, орегано. Також кладемо свіжомелений перець і сіль до свого смаку.
- Додаємо очищені й нарізані кубиками помідори, томатну пасту. Готуємо страву до готовності макаронів.
Страву вже перед подачею смачно приправити вустерським соусом і чилі. Також ми розповідали, як на десерт смачно запекти яблука.