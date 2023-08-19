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Ідеально на щодень: смачну та ситну страву можна приготувати зі звичайної гречки

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Чудова страва для обіду чи вечері
Чудова страва для обіду чи вечері. Фото Гуслянка

Дуже просто і дуже смачно

Ми розповідали, як правильно варити гречку. Гречана крупа — дуже цінний і смачний продукт. Її можна не просто зварити, а й зробити її основою окремої страви.

Разом з FoodOboz ділимось рецептом смачної гречки по-царськи. Страва з цибулею, морквою та курячим м'ясом виходить дуже поживною та незвичною. Така смачна та ситна страва підійде як для обіду, так і для вечері

Інгредієнти:

  • крупа гречана – 1 склянка
  • вода – 2 склянки
  • цибуля – 1 шт.
  • морква – 1 шт.
  • гомілки – 5 шт.
  • сіль, спеції, копчена паприка
  • зелень – до смаку

Спосіб приготування:

  1. Гомілки натираємо спеціями. Гречку миємо, перекладаємо у рукав.
  2. У рукав наливаємо воду у співвідношенні 2:1. Додаємо нарізану цибулю та моркву.
  3. Викладаємо гомілки, добре перемішуємо. Готуємо в духовці за температури 180 градусів. Час приготування складає приблизно 50-60 хвилин.

Виходить дуже ситно та смачно. Рецепт можна змінювати, додавати улюблені продукти які на ваш смак поєднуються зі смаком гречки. Також ми розповідали, як приготувати ситну та дешеву начинку для вареників.

Теги:
#Рецепт #М'ясо #Гречка