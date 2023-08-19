Ідеально на щодень: смачну та ситну страву можна приготувати зі звичайної гречки

Дуже просто і дуже смачно

Ми розповідали, як правильно варити гречку. Гречана крупа — дуже цінний і смачний продукт. Її можна не просто зварити, а й зробити її основою окремої страви.

Разом з FoodOboz ділимось рецептом смачної гречки по-царськи. Страва з цибулею, морквою та курячим м'ясом виходить дуже поживною та незвичною. Така смачна та ситна страва підійде як для обіду, так і для вечері

Інгредієнти:

крупа гречана – 1 склянка

вода – 2 склянки

цибуля – 1 шт.

морква – 1 шт.

гомілки – 5 шт.

сіль, спеції, копчена паприка

зелень – до смаку

Спосіб приготування:

Гомілки натираємо спеціями. Гречку миємо, перекладаємо у рукав. У рукав наливаємо воду у співвідношенні 2:1. Додаємо нарізану цибулю та моркву. Викладаємо гомілки, добре перемішуємо. Готуємо в духовці за температури 180 градусів. Час приготування складає приблизно 50-60 хвилин.

Виходить дуже ситно та смачно. Рецепт можна змінювати, додавати улюблені продукти які на ваш смак поєднуються зі смаком гречки. Також ми розповідали, як приготувати ситну та дешеву начинку для вареників.