Улюблений рецепт всіх американців: просто змішайте макарони та сир

Усього 10 хвилин — і страва готова!

Якщо ви вже пробували макарони з томатним соусом, то настав час експериментувати. Давайте сьогодні приготуємо неймовірно смачну та просту у приготуванні страву — макарони по-американськи з великою кількістю сиру. Якщо ви шукаєте щось пікантне, ви його знайшли!

Крім неймовірного смаку страви за рецептом "Важно знать", в цьому рецепті ще важлива можливість експериментувати з різними видами сиру. До таких макаронів можна додати трохи горіхів для хрусткої текстури або ніжний шпинат для свіжості. Приготуйте унікальну страву за своїми смаковими уподобаннями!

Як приготувати макарони по-американськи

Інгредієнти:

200 г макаронів;

30 г вершкового масла;

1 ст. л. борошна;

250-300 мл молока;

200 г будь-якого твердого сиру;

0,3 ч. л. солі;

0,5 ч. л. паприки;

0,5 ч. л. сушеного часнику.

Спосіб приготування:

Макарони відваріть у підсоленій воді, дотримуючись інструкцій на упаковуванні. Для приготування сирного соусу в глибокій сковороді розтопіть на середньому вогні вершкове масло. Як тільки воно почне танути, додайте борошно і перемішайте. Поступово вливайте в сковороду молоко, безперервно помішуючи. Посолити, додати трохи паприки, сушеного часнику, тертий сир і перемішати, щоб сир розплавився. Додати готові макарони в соус і залишити на пару хвилин. Страва готова, смачного!

Приготуйте м’ясну підливу до макаронів за рецептом "Телеграф" та насолоджуйтесь улюбленою стравою! Смачного.