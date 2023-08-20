Улюблений рецепт всіх американців: просто змішайте макарони та сир
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Усього 10 хвилин — і страва готова!
Якщо ви вже пробували макарони з томатним соусом, то настав час експериментувати. Давайте сьогодні приготуємо неймовірно смачну та просту у приготуванні страву — макарони по-американськи з великою кількістю сиру. Якщо ви шукаєте щось пікантне, ви його знайшли!
Крім неймовірного смаку страви за рецептом "Важно знать", в цьому рецепті ще важлива можливість експериментувати з різними видами сиру. До таких макаронів можна додати трохи горіхів для хрусткої текстури або ніжний шпинат для свіжості. Приготуйте унікальну страву за своїми смаковими уподобаннями!
Як приготувати макарони по-американськи
Інгредієнти:
- 200 г макаронів;
- 30 г вершкового масла;
- 1 ст. л. борошна;
- 250-300 мл молока;
- 200 г будь-якого твердого сиру;
- 0,3 ч. л. солі;
- 0,5 ч. л. паприки;
- 0,5 ч. л. сушеного часнику.
Спосіб приготування:
- Макарони відваріть у підсоленій воді, дотримуючись інструкцій на упаковуванні.
- Для приготування сирного соусу в глибокій сковороді розтопіть на середньому вогні вершкове масло. Як тільки воно почне танути, додайте борошно і перемішайте. Поступово вливайте в сковороду молоко, безперервно помішуючи.
- Посолити, додати трохи паприки, сушеного часнику, тертий сир і перемішати, щоб сир розплавився.
- Додати готові макарони в соус і залишити на пару хвилин. Страва готова, смачного!
Приготуйте м’ясну підливу до макаронів за рецептом "Телеграф" та насолоджуйтесь улюбленою стравою! Смачного.