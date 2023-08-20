Як люблять снідати в Греції: приголомшливий рецепт млинців з кабачків

Близькі будуть просити лише так!

Коли ми думаємо про грецьку кухню, на думку спадає насамперед грецький салат. Однак не лише цю страву люблять у країні еллінів. Греки – великі любителі млинців. Вони вигадали неймовірну кількість рецептів: Ти солодкі з медом, і ситні з сиром, м’ясом, зеленню та фаршем.

Ось овочеві ми сьогодні з "Важливо знати" і приготуємо, а саме — млинці з кабачків. Їсти їх можна і як окрему страву, і як гарнір до чогось суттєвішого. Спробуємо улюблені ласощі греків?

Як приготувати грецькі млинці з кабачків

Інгредієнти:

2 кабачки;

300 мл кефіру;

4 курячі яйця;

2 склянки борошна;

2 ст. л. оливкової олії;

1 ч. л. солі;

пучок петрушки;

0,5 ч. л. харчової соди;

вершкове масло|мастило| для соусу.

Спосіб приготування:

У глибокий посуд дрібно наріжте кабачки та видавіть сік. Додайте до них яйця, кефір, посипте дрібно нарізаною петрушкою. Посоліть і перемішайте масу, поступово додаючи борошно. У тісто, що вийшло, додайте ложку оливкової олії, соду, все розмішайте і залиште настоюватися на 20 хвилин. Попередньо розігрійте сковороду, змастіть її олією. Сформуйте млинці та обсмажте з обох боків. Трохи остиглі млинці змастіть вершковим маслом і подавайте на стіл.

Приготуйте соус за рецептом "Телеграфа" та подавайте. Смачного.