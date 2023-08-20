Як люблять снідати в Греції: приголомшливий рецепт млинців з кабачків
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Близькі будуть просити лише так!
Коли ми думаємо про грецьку кухню, на думку спадає насамперед грецький салат. Однак не лише цю страву люблять у країні еллінів. Греки – великі любителі млинців. Вони вигадали неймовірну кількість рецептів: Ти солодкі з медом, і ситні з сиром, м’ясом, зеленню та фаршем.
Ось овочеві ми сьогодні з "Важливо знати" і приготуємо, а саме — млинці з кабачків. Їсти їх можна і як окрему страву, і як гарнір до чогось суттєвішого. Спробуємо улюблені ласощі греків?
Як приготувати грецькі млинці з кабачків
Інгредієнти:
- 2 кабачки;
- 300 мл кефіру;
- 4 курячі яйця;
- 2 склянки борошна;
- 2 ст. л. оливкової олії;
- 1 ч. л. солі;
- пучок петрушки;
- 0,5 ч. л. харчової соди;
- вершкове масло|мастило| для соусу.
Спосіб приготування:
- У глибокий посуд дрібно наріжте кабачки та видавіть сік. Додайте до них яйця, кефір, посипте дрібно нарізаною петрушкою. Посоліть і перемішайте масу, поступово додаючи борошно.
- У тісто, що вийшло, додайте ложку оливкової олії, соду, все розмішайте і залиште настоюватися на 20 хвилин.
- Попередньо розігрійте сковороду, змастіть її олією. Сформуйте млинці та обсмажте з обох боків.
- Трохи остиглі млинці змастіть вершковим маслом і подавайте на стіл.
Приготуйте соус за рецептом "Телеграфа" та подавайте. Смачного.