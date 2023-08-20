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Як люблять снідати в Греції: приголомшливий рецепт млинців з кабачків

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ніжні, смачні, низькокалорійні млинці з кабачків
Ніжні, смачні, низькокалорійні млинці з кабачків. Фото vazhnoznat.com

Близькі будуть просити лише так!

Коли ми думаємо про грецьку кухню, на думку спадає насамперед грецький салат. Однак не лише цю страву люблять у країні еллінів. Греки – великі любителі млинців. Вони вигадали неймовірну кількість рецептів: Ти солодкі з медом, і ситні з сиром, м’ясом, зеленню та фаршем.

Ось овочеві ми сьогодні з "Важливо знати" і приготуємо, а саме — млинці з кабачків. Їсти їх можна і як окрему страву, і як гарнір до чогось суттєвішого. Спробуємо улюблені ласощі греків?

Як приготувати грецькі млинці з кабачків

Інгредієнти:

  • 2 кабачки;
  • 300 мл кефіру;
  • 4 курячі яйця;
  • 2 склянки борошна;
  • 2 ст. л. оливкової олії;
  • 1 ч. л. солі;
  • пучок петрушки;
  • 0,5 ч. л. харчової соди;
  • вершкове масло|мастило| для соусу.

Спосіб приготування:

  1. У глибокий посуд дрібно наріжте кабачки та видавіть сік. Додайте до них яйця, кефір, посипте дрібно нарізаною петрушкою. Посоліть і перемішайте масу, поступово додаючи борошно.
  2. У тісто, що вийшло, додайте ложку оливкової олії, соду, все розмішайте і залиште настоюватися на 20 хвилин.
  3. Попередньо розігрійте сковороду, змастіть її олією. Сформуйте млинці та обсмажте з обох боків.
  4. Трохи остиглі млинці змастіть вершковим маслом і подавайте на стіл.

Приготуйте соус за рецептом "Телеграфа" та подавайте. Смачного.

Теги:
#Греція #Рецепт #Кабачки #Млинці #Готуємо вдома