Вам навіть соковитискач не знадобиться: простий рецепт домашнього томатного соку

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Приготувати домашній сік на зиму — це одне з тих рішень, про яке ви точно не шкодуватимете. Він вийде смачніше за будь-який магазинний, а приготування займе зовсім небагато часу. До того ж ви будете точно впевнені як продукт.

Рецепт "Мета" досить простий: вам просто необхідно проварити помідори, пропустити через м’ясорубку, збити їх і додати сіль і цукор. Як бачите – жодних складних інгредієнтів чи довгих дій. Ідемо готувати?

Як приготувати домашній томатний сік

Інгредієнти:

зрілі помідори – 10 кг;

цукор — 180 г;

сіль — 75 г.

Спосіб приготування:

Помідори помийте в холодній воді, видаліть плодоніжки, дайте просохнути, а потім пропустіть у глибоку каструлю через м’ясорубку. Масу, що вийшла, варіть на середньому вогні 20-30 хвилин, регулярно помішуючи. Коли м’якуш піде на дно, а рідина стане прозорою, знімайте з плити. Занурювальним блендером збийте вміст каструлі, пропустіть масу через сито з дрібними отворами — так ви видалите зайве. У томатному пюре розчиніть цукор та сіль, доведіть до кипіння і варіть ще 5 хвилин. Розлийте по банках, герметично закрийте і відправте на зберігання холодильник або прохолодну комору.

З помідорів, що залишилися, приготуйте аджику за рецептом "Телеграфа". Смачного!