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Вам навіть соковитискач не знадобиться: простий рецепт домашнього томатного соку

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
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Автор
Томатний сік — джерело вітамінів і мінералів Новина оновлена 20 серпня 2023, 07:35
Томатний сік — джерело вітамінів і мінералів. Фото shuba.life

Відмінно освіжає та живить організм

Приготувати домашній сік на зиму — це одне з тих рішень, про яке ви точно не шкодуватимете. Він вийде смачніше за будь-який магазинний, а приготування займе зовсім небагато часу. До того ж ви будете точно впевнені як продукт.

Рецепт "Мета" досить простий: вам просто необхідно проварити помідори, пропустити через м’ясорубку, збити їх і додати сіль і цукор. Як бачите – жодних складних інгредієнтів чи довгих дій. Ідемо готувати?

Як приготувати домашній томатний сік

Інгредієнти:

  • зрілі помідори – 10 кг;
  • цукор — 180 г;
  • сіль — 75 г.

Спосіб приготування:

  1. Помідори помийте в холодній воді, видаліть плодоніжки, дайте просохнути, а потім пропустіть у глибоку каструлю через м’ясорубку.
  2. Масу, що вийшла, варіть на середньому вогні 20-30 хвилин, регулярно помішуючи. Коли м’якуш піде на дно, а рідина стане прозорою, знімайте з плити.
  3. Занурювальним блендером збийте вміст каструлі, пропустіть масу через сито з дрібними отворами — так ви видалите зайве.
  4. У томатному пюре розчиніть цукор та сіль, доведіть до кипіння і варіть ще 5 хвилин.
  5. Розлийте по банках, герметично закрийте і відправте на зберігання холодильник або прохолодну комору.

З помідорів, що залишилися, приготуйте аджику за рецептом "Телеграфа". Смачного!

Теги:
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