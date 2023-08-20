Справжня козацька їжа: старовинний рецепт польового кулешу

Чумаки та козаки готували їжу саме так!

Незвичайний куліш був популярною стравою у чумаків та козаків. Часто його готували під час військових походів та в дорозі, звідти з’явилася друга назва – польова каша. Хоча по суті це щось середнє між густим супом та кашею.

У рецепті Shuba основний інгредієнт — багате на білки, вуглеводи, мінерали та клітковину пшоно. І хоча раніше цю кашу готували на багатті, приготовлена в каструлі страва буде не менш смачною та корисною.

Як приготувати куліш — польову козацьку кашу

Інгредієнти на 6 порцій:

пшоно — 220 г;

сало — 80 г;

картопля — 3 шт.;

цибуля — 2 шт.;

вода — 3 л;

лавровий лист — 2 шт.;

зелень, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Промийте пшоно і залийте його на півгодини окропом. Потім промийте холодною водою до прозорості. Дрібно наріжте сало. Картоплю та цибуля почистьте, наріжте їх на кубики. Розігрійте сковороду, обсмажте на ній сало. Додайте цибулю і смажте до золотистого кольору. У каструлі нагрійте воду, додайте засмажку зі сковороди, картопля та пшоно. Коли вода закипить, зменште вогонь. Куліш посоліть, поперчіть, додайте лавровий лист. Залишіть його варитися до повної готовності, після чого додайте на смак зелень і подавайте до столу.

До кулешу подавайте потапці за рецептом "Телеграф". Смачного!