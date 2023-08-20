Справжня козацька їжа: старовинний рецепт польового кулешу
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Чумаки та козаки готували їжу саме так!
Незвичайний куліш був популярною стравою у чумаків та козаків. Часто його готували під час військових походів та в дорозі, звідти з’явилася друга назва – польова каша. Хоча по суті це щось середнє між густим супом та кашею.
У рецепті Shuba основний інгредієнт — багате на білки, вуглеводи, мінерали та клітковину пшоно. І хоча раніше цю кашу готували на багатті, приготовлена в каструлі страва буде не менш смачною та корисною.
Як приготувати куліш — польову козацьку кашу
Інгредієнти на 6 порцій:
- пшоно — 220 г;
- сало — 80 г;
- картопля — 3 шт.;
- цибуля — 2 шт.;
- вода — 3 л;
- лавровий лист — 2 шт.;
- зелень, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Промийте пшоно і залийте його на півгодини окропом. Потім промийте холодною водою до прозорості.
- Дрібно наріжте сало. Картоплю та цибуля почистьте, наріжте їх на кубики.
- Розігрійте сковороду, обсмажте на ній сало. Додайте цибулю і смажте до золотистого кольору.
- У каструлі нагрійте воду, додайте засмажку зі сковороди, картопля та пшоно. Коли вода закипить, зменште вогонь.
- Куліш посоліть, поперчіть, додайте лавровий лист. Залишіть його варитися до повної готовності, після чого додайте на смак зелень і подавайте до столу.
До кулешу подавайте потапці за рецептом "Телеграф". Смачного!