Салатом "Догодити свекрусі" зі смаженими кабачками ви догодите абсолютно всім
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Близькі точно оцінять цю страву
Здається, шинок – лідер серед сезонних страв. Ми його смажили за французьким рецептом, робили овочеві оладки та неймовірну кабачкову ікру.
А чому б не підсмажити кабачки та не приготувати з них закуску? "Це Смак" розповідає, що такий салат "Догодити свекрусі" виходить напрочуд легким і ситним одночасно через неймовірне поєднання кабачків з помідорами, ароматною зеленню та часником. Цим салатом ви точно догодите всім!
Як приготувати салат зі смаженими кабачками "Догодити свекрусі"
Інгредієнти на 3 порції:
- кабачок – 500 г;
- помідор – 3 шт.;
- яйце – 3-4 шт.;
- часник — 1 зуб.;
- петрушка — 0,5 пуч.;
- петрушка — 0,5 пуч.;
- сметана – 150 г;
- соняшникова олія – 2 ст. л.;
- сіль, чорний перець мелений — на свій смак.
Спосіб приготування:
- Кабачки вимийте, наріжте кільцями завтовшки до 5 мм. Складіть у глибоку миску, трохи посоліть та перемішайте. Залишіть овочі на 10 хвилин, щоб сік пустили.
- Зваріть круто яйця, дайте їм охолонути та подрібніть. Цибулю, петрушку та часник також поріжте.
- Обсмажте кабачки в розігрітій з соняшниковою олією сковороді. Викладіть їх на тарілку, застелену паперовим рушником. Залишіть до охолодження, після чого розріжте кільця навпіл і покладіть салатник.
- Додайте до кабачків помідори, охолоджені варі до кабачків помідори та яйця, нарізані часточками. Додайте цибулю, петрушку та часник, сметану, посоліть, поперчіть і перемішайте. Смачного!
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