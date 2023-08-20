Салатом "Догодити свекрусі" зі смаженими кабачками ви догодите абсолютно всім

Близькі точно оцінять цю страву

Здається, шинок – лідер серед сезонних страв. Ми його смажили за французьким рецептом, робили овочеві оладки та неймовірну кабачкову ікру.

А чому б не підсмажити кабачки та не приготувати з них закуску? "Це Смак" розповідає, що такий салат "Догодити свекрусі" виходить напрочуд легким і ситним одночасно через неймовірне поєднання кабачків з помідорами, ароматною зеленню та часником. Цим салатом ви точно догодите всім!

Як приготувати салат зі смаженими кабачками "Догодити свекрусі"

Інгредієнти на 3 порції:

кабачок – 500 г;

помідор – 3 шт.;

яйце – 3-4 шт.;

часник — 1 зуб.;

петрушка — 0,5 пуч.;

петрушка — 0,5 пуч.;

сметана – 150 г;

соняшникова олія – 2 ст. л.;

сіль, чорний перець мелений — на свій смак.

Спосіб приготування:

Кабачки вимийте, наріжте кільцями завтовшки до 5 мм. Складіть у глибоку миску, трохи посоліть та перемішайте. Залишіть овочі на 10 хвилин, щоб сік пустили. Зваріть круто яйця, дайте їм охолонути та подрібніть. Цибулю, петрушку та часник також поріжте. Обсмажте кабачки в розігрітій з соняшниковою олією сковороді. Викладіть їх на тарілку, застелену паперовим рушником. Залишіть до охолодження, після чого розріжте кільця навпіл і покладіть салатник. Додайте до кабачків помідори, охолоджені варі до кабачків помідори та яйця, нарізані часточками. Додайте цибулю, петрушку та часник, сметану, посоліть, поперчіть і перемішайте. Смачного!

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