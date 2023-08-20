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Салатом "Догодити свекрусі" зі смаженими кабачками ви догодите абсолютно всім

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Легкий і ситний салат із смаженими кабачками
Легкий і ситний салат із смаженими кабачками. Фото cesmak.info

Близькі точно оцінять цю страву

Здається, шинок – лідер серед сезонних страв. Ми його смажили за французьким рецептом, робили овочеві оладки та неймовірну кабачкову ікру.

А чому б не підсмажити кабачки та не приготувати з них закуску? "Це Смак" розповідає, що такий салат "Догодити свекрусі" виходить напрочуд легким і ситним одночасно через неймовірне поєднання кабачків з помідорами, ароматною зеленню та часником. Цим салатом ви точно догодите всім!

Як приготувати салат зі смаженими кабачками "Догодити свекрусі"

Інгредієнти на 3 порції:

  • кабачок – 500 г;
  • помідор – 3 шт.;
  • яйце – 3-4 шт.;
  • часник — 1 зуб.;
  • петрушка — 0,5 пуч.;
  • петрушка — 0,5 пуч.;
  • сметана – 150 г;
  • соняшникова олія – 2 ст. л.;
  • сіль, чорний перець мелений — на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Кабачки вимийте, наріжте кільцями завтовшки до 5 мм. Складіть у глибоку миску, трохи посоліть та перемішайте. Залишіть овочі на 10 хвилин, щоб сік пустили.
  2. Зваріть круто яйця, дайте їм охолонути та подрібніть. Цибулю, петрушку та часник також поріжте.
  3. Обсмажте кабачки в розігрітій з соняшниковою олією сковороді. Викладіть їх на тарілку, застелену паперовим рушником. Залишіть до охолодження, після чого розріжте кільця навпіл і покладіть салатник.
  4. Додайте до кабачків помідори, охолоджені варі до кабачків помідори та яйця, нарізані часточками. Додайте цибулю, петрушку та часник, сметану, посоліть, поперчіть і перемішайте. Смачного!

До улюбленого фільму рекомендуємо приготувати кабачки фрі за рецептом "Телеграф". Смачного!

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