За формою – вареник, а за смаком – піца: як приготувати італійські кальцоні з м’ясом

Пишне тісто, пікантна закуска — справжня смакота

Коли ми говоримо про Італію, що найчастіше згадуємо? Безумовно, улюблену піцу із найрізноманітнішими рецептами.

А ви знаєте, що в Італії готують ще й закриту піцу та називають її кальцоне? Цей борошняний виріб у вигляді півкола нагадує великий запечений вареник. Така страва за рецептом Shuba вийде ще соковитішою, адже його начинка знаходиться всередині. До речі, начинка може бути різною, але ми сьогодні приготуємо з м’ясом, шинкою, помідорами та сиром.

Як приготувати італійські кальцоне з м’ясом.

Інгредієнти на 3 порції:

борошно пшеничне — 500 г;

кефір — 1 склянка;

яйця курячі — 3 шт.;

масло вершкове — 150 г;

сіль — до свого смаку;

олія соняшникова — 2 ст. л.

Для начинки:

куряче філе — 2 шт.;

шинка — 200 г;

томати — 4 шт.;

сир твердий — 100 г;

зелень — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Вимите філе покладіть у киплячу солону воду і варіть 40 хвилин. Потім дістаньте та охолодіть. У велику миску просійте борошно. Туди ж додайте кефір, 2 яйця, м’яку олію та сіль. Замісіть тісто та залиште відпочити. Кубиками наріжте філе, шинку — соломкою. Помідори помийте, наріжте тонкими кружальцями, а подрібніть зелень. Сир натріть на середній тертці. Збийте яйце. Розділіть тісто на 6 частин, розкотіть круглі коржі товщиною 5 мм. На половинки кожного коржа рівномірно накладіть подрібнені м’ясо та шинку, зверху – кружечки помідорів, посипте зеленню та сиром. Складіть навпіл і защипайте краї. Деко змастіть маслом, покладіть зверху кальцоне та поколіть зверху вилкою, щоб виходила пара. Змастіть пироги збитим яйцем. Випікайте в розігрітій до 180°С духовці 30-40 хвилин до рум’яності.

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