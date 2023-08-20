За формою – вареник, а за смаком – піца: як приготувати італійські кальцоні з м’ясом
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Пишне тісто, пікантна закуска — справжня смакота
Коли ми говоримо про Італію, що найчастіше згадуємо? Безумовно, улюблену піцу із найрізноманітнішими рецептами.
А ви знаєте, що в Італії готують ще й закриту піцу та називають її кальцоне? Цей борошняний виріб у вигляді півкола нагадує великий запечений вареник. Така страва за рецептом Shuba вийде ще соковитішою, адже його начинка знаходиться всередині. До речі, начинка може бути різною, але ми сьогодні приготуємо з м’ясом, шинкою, помідорами та сиром.
Як приготувати італійські кальцоне з м’ясом.
Інгредієнти на 3 порції:
- борошно пшеничне — 500 г;
- кефір — 1 склянка;
- яйця курячі — 3 шт.;
- масло вершкове — 150 г;
- сіль — до свого смаку;
- олія соняшникова — 2 ст. л.
Для начинки:
- куряче філе — 2 шт.;
- шинка — 200 г;
- томати — 4 шт.;
- сир твердий — 100 г;
- зелень — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Вимите філе покладіть у киплячу солону воду і варіть 40 хвилин. Потім дістаньте та охолодіть.
- У велику миску просійте борошно. Туди ж додайте кефір, 2 яйця, м’яку олію та сіль. Замісіть тісто та залиште відпочити.
- Кубиками наріжте філе, шинку — соломкою. Помідори помийте, наріжте тонкими кружальцями, а подрібніть зелень. Сир натріть на середній тертці. Збийте яйце.
- Розділіть тісто на 6 частин, розкотіть круглі коржі товщиною 5 мм.
- На половинки кожного коржа рівномірно накладіть подрібнені м’ясо та шинку, зверху – кружечки помідорів, посипте зеленню та сиром. Складіть навпіл і защипайте краї.
- Деко змастіть маслом, покладіть зверху кальцоне та поколіть зверху вилкою, щоб виходила пара. Змастіть пироги збитим яйцем.
- Випікайте в розігрітій до 180°С духовці 30-40 хвилин до рум’яності.
Для любителів італійських страв рекомендуємо приготувати лазанью з кабачками за рецептом "Телеграма". Спробуйте і не пошкодуєте!