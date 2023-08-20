Салат "Венеція": у вас обов’язково спитають рецепт закуски

Виходить дуже ситно і дуже смачно

Ми розповідали, як готувати смачний овочевий салат. Але, коли треба щось поживніше, в хід йде м’ясо. Просто як у салаті "Венеція".

Це досить легкий салат — і на смак, і за приготуванням. Але виходить дуже смачно і поживно. Рецептом поділились на порталі trserial.net.ua.

Інгредієнти:

Куряче філе 400 г

Кукурудза консервована 1 банка

Морква по-корейськи 200 г

Мариновані огірки 3 шт

Сир 200 г

Часник 2 зубчики

Сіль, майонез

Спосіб приготування:

Відварюємо курячу грудку. Заливаємо її окропом та ставимо на вогонь. Через 15 хвилин вогонь слід вимкнути і залишити м’ясо ще на 10 хвилин. Коли охолоне, нарізаємо на маленькі шматочки. Міцні мариновані огірки нарізаємо вузькими скибочками. З банки кукурудзи зливаємо сік. Беремо корейську моркву та розрізаємо довгі шматочки. На середній терці натираємо сир. Подрібнюємо часник. Всі інгредієнти перемішуємо у великій мисці. Солимо, додаємо перець та майонез до смаку.

Поєднання продуктів дуже смачне. Та, якщо ви дотримуєтесь посту, вам підійде інший салат.