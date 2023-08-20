Салат "Венеція": у вас обов’язково спитають рецепт закуски
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Виходить дуже ситно і дуже смачно
Ми розповідали, як готувати смачний овочевий салат. Але, коли треба щось поживніше, в хід йде м’ясо. Просто як у салаті "Венеція".
Це досить легкий салат — і на смак, і за приготуванням. Але виходить дуже смачно і поживно. Рецептом поділились на порталі trserial.net.ua.
Інгредієнти:
- Куряче філе 400 г
- Кукурудза консервована 1 банка
- Морква по-корейськи 200 г
- Мариновані огірки 3 шт
- Сир 200 г
- Часник 2 зубчики
- Сіль, майонез
Спосіб приготування:
- Відварюємо курячу грудку. Заливаємо її окропом та ставимо на вогонь. Через 15 хвилин вогонь слід вимкнути і залишити м’ясо ще на 10 хвилин.
- Коли охолоне, нарізаємо на маленькі шматочки. Міцні мариновані огірки нарізаємо вузькими скибочками.
- З банки кукурудзи зливаємо сік. Беремо корейську моркву та розрізаємо довгі шматочки.
- На середній терці натираємо сир. Подрібнюємо часник.
- Всі інгредієнти перемішуємо у великій мисці. Солимо, додаємо перець та майонез до смаку.
Поєднання продуктів дуже смачне. Та, якщо ви дотримуєтесь посту, вам підійде інший салат.