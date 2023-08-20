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Салат "Венеція": у вас обов’язково спитають рецепт закуски

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Ідеальний і до святкового столу, і на щодень
Ідеальний і до святкового столу, і на щодень. Фото ТСН

Виходить дуже ситно і дуже смачно

Ми розповідали, як готувати смачний овочевий салат. Але, коли треба щось поживніше, в хід йде м’ясо. Просто як у салаті "Венеція".

Це досить легкий салат — і на смак, і за приготуванням. Але виходить дуже смачно і поживно. Рецептом поділились на порталі trserial.net.ua.

Інгредієнти:

  • Куряче філе 400 г
  • Кукурудза консервована 1 банка
  • Морква по-корейськи 200 г
  • Мариновані огірки 3 шт
  • Сир 200 г
  • Часник 2 зубчики
  • Сіль, майонез

Спосіб приготування:

  1. Відварюємо курячу грудку. Заливаємо її окропом та ставимо на вогонь. Через 15 хвилин вогонь слід вимкнути і залишити м’ясо ще на 10 хвилин.
  2. Коли охолоне, нарізаємо на маленькі шматочки. Міцні мариновані огірки нарізаємо вузькими скибочками.
  3. З банки кукурудзи зливаємо сік. Беремо корейську моркву та розрізаємо довгі шматочки.
  4. На середній терці натираємо сир. Подрібнюємо часник.
  5. Всі інгредієнти перемішуємо у великій мисці. Солимо, додаємо перець та майонез до смаку.

Поєднання продуктів дуже смачне. Та, якщо ви дотримуєтесь посту, вам підійде інший салат.

Теги:
#Рецепт #Салат #Морква #Святковий стіл