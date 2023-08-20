Про котлети забудете: повноцінна вечеря з кабачків та жмені фаршу

Виходить дуже смачно та бюджетно

Ми ділились рецептом простої запіканки з локшини та курячих сердечок. Тепер розповідаємо, як приготувати запіканку з кабачків й фаршу.

Страва виходить дуже ситною, вона здатна стати повноцінною вечерею. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".

Інгредієнти:

400 г кабачків;

200 г індичого фаршу;

2 помідори;

1 цибулина;

2 яйця;

2 зубці часнику;

2 ст.лож. олії;

150 г сметани;

70 г твердого сиру;

сіль, перець чорний мелений, зелень.

Спосіб приготування:

Кабачки миємо. Тремо їх на тертці разом із шкіркою, якщо овочі молоді. Якщо старі — очищаємо. Відставляємо натерту масу вбік. Коли виділиться сік, віджимаємо кабачки. Цибулю кришимо. Обсмажуємо цибулю на олії до прозорості, постійно помішуючи лопаткою. До цибулі додаємо м’ясний фарш і продовжуємо смажити на середньому вогні. Коли фарш змінить колір, знімаємо сковорідку з вогню. Чисті і сухі помідори нарізаємо кружальцями. Сир натираємо на тертці. Часник подрібнюємо будь-яким зручним способом. У мисочці змішуємо яйця зі сметаною, додаємо сіль та перець. Збиваємо вінчиком. Форму для запікання змащуємо олією, викладаємо на дно дві третини кабачкової маси. Зверху викладаємо фарш та часник. Кладемо наверх кружальця томатів. Зверху кладемо решту натертого кабачка. Все заливаємо яєчно-сметанною сумішшю й присипаємо сиром. У розігрітій до 180 градусів духовці готуємо запіканку приблизно 30 хвилин. Коли вона трохи остигне, засипаємо нарізаною зеленню.

Запіканку можна одразу додавати. Також ми ділились рецептом ситного святкового салату з буряком.