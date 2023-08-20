Про котлети забудете: повноцінна вечеря з кабачків та жмені фаршу
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Виходить дуже смачно та бюджетно
Ми ділились рецептом простої запіканки з локшини та курячих сердечок. Тепер розповідаємо, як приготувати запіканку з кабачків й фаршу.
Страва виходить дуже ситною, вона здатна стати повноцінною вечерею. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".
Інгредієнти:
- 400 г кабачків;
- 200 г індичого фаршу;
- 2 помідори;
- 1 цибулина;
- 2 яйця;
- 2 зубці часнику;
- 2 ст.лож. олії;
- 150 г сметани;
- 70 г твердого сиру;
- сіль, перець чорний мелений, зелень.
Спосіб приготування:
- Кабачки миємо. Тремо їх на тертці разом із шкіркою, якщо овочі молоді. Якщо старі — очищаємо.
- Відставляємо натерту масу вбік. Коли виділиться сік, віджимаємо кабачки.
- Цибулю кришимо. Обсмажуємо цибулю на олії до прозорості, постійно помішуючи лопаткою.
- До цибулі додаємо м’ясний фарш і продовжуємо смажити на середньому вогні. Коли фарш змінить колір, знімаємо сковорідку з вогню.
- Чисті і сухі помідори нарізаємо кружальцями. Сир натираємо на тертці. Часник подрібнюємо будь-яким зручним способом.
- У мисочці змішуємо яйця зі сметаною, додаємо сіль та перець. Збиваємо вінчиком.
- Форму для запікання змащуємо олією, викладаємо на дно дві третини кабачкової маси. Зверху викладаємо фарш та часник. Кладемо наверх кружальця томатів.
- Зверху кладемо решту натертого кабачка. Все заливаємо яєчно-сметанною сумішшю й присипаємо сиром.
- У розігрітій до 180 градусів духовці готуємо запіканку приблизно 30 хвилин. Коли вона трохи остигне, засипаємо нарізаною зеленню.
Запіканку можна одразу додавати. Також ми ділились рецептом ситного святкового салату з буряком.