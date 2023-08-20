Традиційна козацька страва нагодує всю сім’ю: рецепт поживного слобожанського кулешу
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Куліш стане ідеальною стравою в казані на природі
Ми розповідали, як приготувати автентичну "зливану кашу". Популярніша і абсолютно чудова страва — козацький куліш.
На порталі Shuba поділились рецептом смачного козацького колешу, який готували на Слобожанщині. Його готували в казані з пшоном, салом і затовчкою. Повторити страву можна як в казані на природі, так і вдома — в каструлі з товстими стінками.
Інгредієнти:
- Сало — 350 г
- Свинина — 1 кг
- Картопля — 10 шт.
- Цибуля ріпчаста — 3 шт.
- Пшоно — 800 г
- Сіль, перець — до смаку
- Петрушка — пучок
- Часник, зубчики — 4 шт.
- Яйця курячі — 5 шт.
Спосіб приготування:
- Овочі чистимо. Велику картоплю нарізаємо на великі шматочки, малу — чистимо цілою. Цибулю ріжемо, моркву натираємо.
- Сало і м’ясо ріжемо і викладаємо в казан обсмажуватись. Як тільки сало віддасть жир, а м’ясо підрум’яниться — викладаємо цибулю.
- Щойно все підсмажиться до рум’яного, доливаємо воду. Одразу кладемо картоплю.
- Окремо беремо декілька смужок сала та пару зубчиків часнику, товчемо у ступці.
- Пшоно промиваємо. Коли картопля звариться, дістаємо її і товчемо. В окрему миску вбиваємо сирі яйця з злегка збиваємо.
- Викладаємо у казан товчену картоплю і додаємо пшоно. Солимо, перчимо, залишаємо мліти на маленькому вогні.
- В кінці додаємо затовчку з сала і сирі яйця. Готуємо ще кілька хвилин, додаємо нарізану петрушку та знімаємо з вогню.
Виходить дуже смачно — особливо на природі. Також ми ділились рецептом картопляних штурханців.