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Традиційна козацька страва нагодує всю сім’ю: рецепт поживного слобожанського кулешу

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Таку страву можна приготувати і вдома
Таку страву можна приготувати і вдома. Фото shuba.life

Куліш стане ідеальною стравою в казані на природі

Ми розповідали, як приготувати автентичну "зливану кашу". Популярніша і абсолютно чудова страва — козацький куліш.

На порталі Shuba поділились рецептом смачного козацького колешу, який готували на Слобожанщині. Його готували в казані з пшоном, салом і затовчкою. Повторити страву можна як в казані на природі, так і вдома — в каструлі з товстими стінками.

Інгредієнти:

  • Сало — 350 г
  • Свинина — 1 кг
  • Картопля — 10 шт.
  • Цибуля ріпчаста — 3 шт.
  • Пшоно — 800 г
  • Сіль, перець — до смаку
  • Петрушка — пучок
  • Часник, зубчики — 4 шт.
  • Яйця курячі — 5 шт.

Спосіб приготування:

  1. Овочі чистимо. Велику картоплю нарізаємо на великі шматочки, малу — чистимо цілою. Цибулю ріжемо, моркву натираємо.
  2. Сало і м’ясо ріжемо і викладаємо в казан обсмажуватись. Як тільки сало віддасть жир, а м’ясо підрум’яниться — викладаємо цибулю.
  3. Щойно все підсмажиться до рум’яного, доливаємо воду. Одразу кладемо картоплю.
  4. Окремо беремо декілька смужок сала та пару зубчиків часнику, товчемо у ступці.
  5. Пшоно промиваємо. Коли картопля звариться, дістаємо її і товчемо. В окрему миску вбиваємо сирі яйця з злегка збиваємо.
  6. Викладаємо у казан товчену картоплю і додаємо пшоно. Солимо, перчимо, залишаємо мліти на маленькому вогні.
  7. В кінці додаємо затовчку з сала і сирі яйця. Готуємо ще кілька хвилин, додаємо нарізану петрушку та знімаємо з вогню.

Виходить дуже смачно — особливо на природі. Також ми ділились рецептом картопляних штурханців.

Теги:
#Рецепт #Картопля #Куліш