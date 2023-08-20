Традиційна козацька страва нагодує всю сім’ю: рецепт поживного слобожанського кулешу

Куліш стане ідеальною стравою в казані на природі

Ми розповідали, як приготувати автентичну "зливану кашу". Популярніша і абсолютно чудова страва — козацький куліш.

На порталі Shuba поділились рецептом смачного козацького колешу, який готували на Слобожанщині. Його готували в казані з пшоном, салом і затовчкою. Повторити страву можна як в казані на природі, так і вдома — в каструлі з товстими стінками.

Інгредієнти:

Сало — 350 г

Свинина — 1 кг

Картопля — 10 шт.

Цибуля ріпчаста — 3 шт.

Пшоно — 800 г

Сіль, перець — до смаку

Петрушка — пучок

Часник, зубчики — 4 шт.

Яйця курячі — 5 шт.

Спосіб приготування:

Овочі чистимо. Велику картоплю нарізаємо на великі шматочки, малу — чистимо цілою. Цибулю ріжемо, моркву натираємо. Сало і м’ясо ріжемо і викладаємо в казан обсмажуватись. Як тільки сало віддасть жир, а м’ясо підрум’яниться — викладаємо цибулю. Щойно все підсмажиться до рум’яного, доливаємо воду. Одразу кладемо картоплю. Окремо беремо декілька смужок сала та пару зубчиків часнику, товчемо у ступці. Пшоно промиваємо. Коли картопля звариться, дістаємо її і товчемо. В окрему миску вбиваємо сирі яйця з злегка збиваємо. Викладаємо у казан товчену картоплю і додаємо пшоно. Солимо, перчимо, залишаємо мліти на маленькому вогні. В кінці додаємо затовчку з сала і сирі яйця. Готуємо ще кілька хвилин, додаємо нарізану петрушку та знімаємо з вогню.

Виходить дуже смачно — особливо на природі. Також ми ділились рецептом картопляних штурханців.