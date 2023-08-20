Найпростіший обід за копійки: проста страва з кількох інгредієнтів
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Виходить дуже смачна пісна страва
Ми ділились рецептом пісних кабачкових оладок. Ще одна овочева страва, яка не потребує ані вправності, ані великих витрат часу — запечена молода капуста. Вона виходить дуже смачною і поживною.
Смачним і дуже простим рецептом від гастроблогерки Зоряни Івченко поділились на порталі Shuba. Найкращий смак ви отримаєте, якщо посиплете капусту пармезаном.
Інгредієнти:
- Капуста молода — 1 шт.
- Пармезан тертий — 40 г
- Оливкова олія — 2 ст. л.
- Соус соєвий — 3 ст. л.
- Перець — 1/4 ч. л.
- Часник сушений — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Помиту капусту нарізаємо на скибочки завтовшки близько 3 см. Викладаємо шматки на деко, застелене пергаментом.
- Для маринаду змішуємо часник, чорний перець, олію та соєвий соус. Змащуємо шматочки капусти маринадом. Посипаємо дрібно натертим пармезаном.
- Запікаємо капусту в заздалегідь розігрітій духовці близько 20-25. Температура — 200 °C.
Чудово їсти її одразу, гарячою. Таку капусту дуже смачно їсти зі сметаною. Також спробуйте приготувати до неї турецький соус "Хайдарі".