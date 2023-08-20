Найпростіший обід за копійки: проста страва з кількох інгредієнтів

Виходить дуже смачна пісна страва

Ми ділились рецептом пісних кабачкових оладок. Ще одна овочева страва, яка не потребує ані вправності, ані великих витрат часу — запечена молода капуста. Вона виходить дуже смачною і поживною.

Смачним і дуже простим рецептом від гастроблогерки Зоряни Івченко поділились на порталі Shuba. Найкращий смак ви отримаєте, якщо посиплете капусту пармезаном.

Інгредієнти:

Капуста молода — 1 шт.

Пармезан тертий — 40 г

Оливкова олія — 2 ст. л.

Соус соєвий — 3 ст. л.

Перець — 1/4 ч. л.

Часник сушений — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Помиту капусту нарізаємо на скибочки завтовшки близько 3 см. Викладаємо шматки на деко, застелене пергаментом. Для маринаду змішуємо часник, чорний перець, олію та соєвий соус. Змащуємо шматочки капусти маринадом. Посипаємо дрібно натертим пармезаном. Запікаємо капусту в заздалегідь розігрітій духовці близько 20-25. Температура — 200 °C.

Чудово їсти її одразу, гарячою. Таку капусту дуже смачно їсти зі сметаною. Також спробуйте приготувати до неї турецький соус "Хайдарі".