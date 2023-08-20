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Найпростіший обід за копійки: проста страва з кількох інгредієнтів

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Така капуста може бути відмінним гарніром
Така капуста може бути відмінним гарніром. Фото shuba.life

Виходить дуже смачна пісна страва

Ми ділились рецептом пісних кабачкових оладок. Ще одна овочева страва, яка не потребує ані вправності, ані великих витрат часу — запечена молода капуста. Вона виходить дуже смачною і поживною.

Смачним і дуже простим рецептом від гастроблогерки Зоряни Івченко поділились на порталі Shuba. Найкращий смак ви отримаєте, якщо посиплете капусту пармезаном.

Інгредієнти:

  • Капуста молода — 1 шт.
  • Пармезан тертий — 40 г
  • Оливкова олія — 2 ст. л.
  • Соус соєвий — 3 ст. л.
  • Перець — 1/4 ч. л.
  • Часник сушений — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Помиту капусту нарізаємо на скибочки завтовшки близько 3 см. Викладаємо шматки на деко, застелене пергаментом.
  2. Для маринаду змішуємо часник, чорний перець, олію та соєвий соус. Змащуємо шматочки капусти маринадом. Посипаємо дрібно натертим пармезаном.
  3. Запікаємо капусту в заздалегідь розігрітій духовці близько 20-25. Температура — 200 °C.

Чудово їсти її одразу, гарячою. Таку капусту дуже смачно їсти зі сметаною. Також спробуйте приготувати до неї турецький соус "Хайдарі".

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#Рецепт #Капуста #Піст