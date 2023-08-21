Сніданок як у ресторані: сендвіч з беконом готуватимете тільки так

Не тільки швидко, а й неймовірно смачно

Сандвіч – ідеальне перекушування на сніданок або обід, особливо якщо ви обмежені в часі. Оскільки питання нестачі часу особливо актуальне вранці, пропонуємо урізноманітнити своє меню найпростішим рецептом сендвіча нашвидкуруч.

"Главред" пропонує рецепт неймовірно смачного сніданку — рідні спочатку подумають, що ви замовили такий бутерброд у ресторані. Приготуйте собі такий соковитий сендвіч хоч раз — і ви скупите в магазинах усі булочки та бекон для сніданків.

Як приготувати сендвіч з беконом

Інгредієнти:

круглі булочки — 2 шт.;

бекон;

вершкове масло;

помідор (за бажанням можна використовувати в’ялені);

сир твердий;

сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Булочки розріжте навпіл і обсмажте на сковороді. На кожну гарячу булочку покладіть по шматочку вершкового масла. Бекон обсмажте трохи з помідорами на сковороді. Духовку розігрійте до 190 градусів. На одну половинку булочки покладіть бекон, 2 шматочки сиру, помідори. Накрийте другою половинкою зверху і вставте шпажку. Надішліть сендвічі в духовку на 3 хвилини, поки сир повністю не розплавиться.

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