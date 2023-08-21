Просто змішайте помідори, яблуко та сир: салат за цим рецептом з’їдять за секунди

Легка, соковита страва закохається з першої ложки

Салати з яблуками не тільки смачні, а й корисні: у цих фруктах міститься багато корисних речовин та вітамінів. Вони доступні цілий рік і чудово поєднуються з різними інгредієнтами.

"Смакуй" пропонує приготувати простий салат лише з трьох інгредієнтів — помідор, яблук та твердого сиру. Все, що вам потрібно – це змішати продукти та заправити соусом. Легкий і простий у приготуванні салат завжди доречний — і на святковий стіл, і сімейний обід.

Як приготувати салат з яблуками

Інгредієнти:

помідори 2-3 шт.;

яблуко 1-2 шт.;

твердий сир 200 г;

сметана 5 ст. л.;

часник 2-3 зубчики;

сіль, чорний мелений перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

Для приготування соусу очистьте часник, пропустіть через прес, додайте в сметану та сметану, ретельно перемішайте. За бажанням додайте подрібнену зелень. Помідори промийте, розріжте на дві частини. Ножем або чайною ложкою видаліть внутрішню частину насіння, а решту наріжте смужками середнього розміру. Сир натріть на великій тертці. Яблука очистьте від шкірки, видаліть насіння. М’якуш натріть на великій тертці. Підготовлені інгредієнти з’єднайте в глибокій ємності, додайте сметанний соус. Посоліть, поперчіть до смаку і ретельно перемішайте. За бажанням можете додати ароматні сушені трави.

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