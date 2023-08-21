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Один засіб посилить хруст: секретний спосіб приготування малосольних огірків

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Хрумкі малосольні огірки на мінералці
Хрумкі малосольні огірки на мінералці. Фото shuba.life

Вдома здивуються рецепту, але після першого огірка подякують

Малосольні огірки — неймовірно смачне і просте у приготуванні частування. Безумовно, у кожного кулінара є свої рецепти та секрети приготування такої закуски.

А ви знали, що приготувати огірки малосольні можна в мінеральній воді? Такий спосіб підійде тим, кому не можна вживати страви з оцтом. Приготовлені за рецептом Shuba запашні, хрусткі та пряні малосольні огірки ідеально підійдуть як низькокалорійна закуска.

Як приготувати огірки на мінеральній воді?

Інгредієнти на 4 порції:

  • огірок — 2 кг;
  • часник, зубчики — 8 шт.;
  • перець чорний, горошок – 8 г;
  • кріп, пучок — 1 шт.;
  • вода мінеральна газована — 2 л;
  • сіль — 60 г.

Спосіб приготування:

  1. Невеликі огірки та кріп добре вимийте. Часник очистьте та наріжте пластинками.
  2. Простерилізуйте банки, покладіть на дно половину кропу і половину часнику, далі щільним шаром викладіть до половини банки огірки. Потім покладіть кріп і часник, що залишився. Решту банки заповніть огірками до самого верху.
  3. Мінеральну воду змішайте із сіллю до повного її розчинення. Отриманою сумішшю залийте огірки у банках.
  4. Банки накрийте кришками та поставте у прохолодне місце на 24 години.

Приготуйте до малосольних огірків молоду картоплю за рецептом "Телеграфа". Смачного!

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#Рецепт #Мінеральна вода #Огірки #Готуємо вдома