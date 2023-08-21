Один засіб посилить хруст: секретний спосіб приготування малосольних огірків

Вдома здивуються рецепту, але після першого огірка подякують

Малосольні огірки — неймовірно смачне і просте у приготуванні частування. Безумовно, у кожного кулінара є свої рецепти та секрети приготування такої закуски.

А ви знали, що приготувати огірки малосольні можна в мінеральній воді? Такий спосіб підійде тим, кому не можна вживати страви з оцтом. Приготовлені за рецептом Shuba запашні, хрусткі та пряні малосольні огірки ідеально підійдуть як низькокалорійна закуска.

Як приготувати огірки на мінеральній воді?

Інгредієнти на 4 порції:

огірок — 2 кг;

часник, зубчики — 8 шт.;

перець чорний, горошок – 8 г;

кріп, пучок — 1 шт.;

вода мінеральна газована — 2 л;

сіль — 60 г.

Спосіб приготування:

Невеликі огірки та кріп добре вимийте. Часник очистьте та наріжте пластинками. Простерилізуйте банки, покладіть на дно половину кропу і половину часнику, далі щільним шаром викладіть до половини банки огірки. Потім покладіть кріп і часник, що залишився. Решту банки заповніть огірками до самого верху. Мінеральну воду змішайте із сіллю до повного її розчинення. Отриманою сумішшю залийте огірки у банках. Банки накрийте кришками та поставте у прохолодне місце на 24 години.

Приготуйте до малосольних огірків молоду картоплю за рецептом "Телеграфа". Смачного!