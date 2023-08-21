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Фантастичний пісний рецепт: у цих голубцях немає жодного грама м’яса

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Краще за цих пісних голубців рецепту немає!
Краще за цих пісних голубців рецепту немає!. Фото shuba.life

В Успенський піст страва зайде на ура!

З 14 по 28 серпня в Україні триває Успенський пост. Якщо вас цікавлять пісні рецепти на кожен день, ви прийшли за адресою.

Голубці з гречкою та грибами за рецептом Shuba виправдають ваші очікування. Цей простий пісний рецепт для тих, хто любить сімейні посиденьки. Спробуйте і ви не пошкодуєте!

Як приготувати пісні голубці з гречкою та грибами

Інгредієнти на 2 порції:

  • капустяне листя — 6 шт.;
  • гречана крупа — 2/3 склянки;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • білі гриби, сушені — 50 г;
  • рослинна олія — 2 ст. л.;
  • перець запашний мелений — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • зіра — 1 ч. л.;
  • паста томатна — 2 ст. л.;
  • сіль - до свого смаку;
  • борошно — 1 ст. л.

Додатково:

  • капустяне листя — 3 шт.

Спосіб приготування:

  1. Замочіть гриби у воді на півгодини, після чого збережіть воду, гриби — дрібно наріжте.
  2. Гречку відваріть до напівготовності.
  3. Наріжте цибулю, натріть моркву та обсмажте їх на розігрітій сковороді легкої золотистості.
  4. Усі інгредієнти змішайте у мисці.
  5. З капустяного листя зріжте жорсткі частини, в самі листки загорніть начинку і сформуйте голубці.
  6. У каструлю з товстим дном налийте ложку, додайте цукор і кмин. На дно помістіть листя капусти — вони потрібні для того, щоб самі голубці не підгоріли.
  7. Зверху щільно викладіть голубці, залийте підсоленою водою та водою з-під грибів, накрийте тарілкою з вантажем та готуйте на повільному вогні після закипання 40-50 хвилин.
  8. У сковороді обсмажте борошно до золотистого кольору, влийте соус з-під голубців, готуйте до загусання і подавайте готову страву.

Також рекомендуємо приготувати пісну шарлотку з яблуками за рецептом "Телеграфа". Смачного!

Теги:
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