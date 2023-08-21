Фантастичний пісний рецепт: у цих голубцях немає жодного грама м’яса

В Успенський піст страва зайде на ура!

З 14 по 28 серпня в Україні триває Успенський пост. Якщо вас цікавлять пісні рецепти на кожен день, ви прийшли за адресою.

Голубці з гречкою та грибами за рецептом Shuba виправдають ваші очікування. Цей простий пісний рецепт для тих, хто любить сімейні посиденьки. Спробуйте і ви не пошкодуєте!

Як приготувати пісні голубці з гречкою та грибами

Інгредієнти на 2 порції:

капустяне листя — 6 шт.;

гречана крупа — 2/3 склянки;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

білі гриби, сушені — 50 г;

рослинна олія — 2 ст. л.;

перець запашний мелений — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

зіра — 1 ч. л.;

паста томатна — 2 ст. л.;

сіль - до свого смаку;

борошно — 1 ст. л.

Додатково:

капустяне листя — 3 шт.

Спосіб приготування:

Замочіть гриби у воді на півгодини, після чого збережіть воду, гриби — дрібно наріжте. Гречку відваріть до напівготовності. Наріжте цибулю, натріть моркву та обсмажте їх на розігрітій сковороді легкої золотистості. Усі інгредієнти змішайте у мисці. З капустяного листя зріжте жорсткі частини, в самі листки загорніть начинку і сформуйте голубці. У каструлю з товстим дном налийте ложку, додайте цукор і кмин. На дно помістіть листя капусти — вони потрібні для того, щоб самі голубці не підгоріли. Зверху щільно викладіть голубці, залийте підсоленою водою та водою з-під грибів, накрийте тарілкою з вантажем та готуйте на повільному вогні після закипання 40-50 хвилин. У сковороді обсмажте борошно до золотистого кольору, влийте соус з-під голубців, готуйте до загусання і подавайте готову страву.

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