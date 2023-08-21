Фантастичний пісний рецепт: у цих голубцях немає жодного грама м’яса
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В Успенський піст страва зайде на ура!
З 14 по 28 серпня в Україні триває Успенський пост. Якщо вас цікавлять пісні рецепти на кожен день, ви прийшли за адресою.
Голубці з гречкою та грибами за рецептом Shuba виправдають ваші очікування. Цей простий пісний рецепт для тих, хто любить сімейні посиденьки. Спробуйте і ви не пошкодуєте!
Як приготувати пісні голубці з гречкою та грибами
Інгредієнти на 2 порції:
- капустяне листя — 6 шт.;
- гречана крупа — 2/3 склянки;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- білі гриби, сушені — 50 г;
- рослинна олія — 2 ст. л.;
- перець запашний мелений — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- зіра — 1 ч. л.;
- паста томатна — 2 ст. л.;
- сіль - до свого смаку;
- борошно — 1 ст. л.
Додатково:
- капустяне листя — 3 шт.
Спосіб приготування:
- Замочіть гриби у воді на півгодини, після чого збережіть воду, гриби — дрібно наріжте.
- Гречку відваріть до напівготовності.
- Наріжте цибулю, натріть моркву та обсмажте їх на розігрітій сковороді легкої золотистості.
- Усі інгредієнти змішайте у мисці.
- З капустяного листя зріжте жорсткі частини, в самі листки загорніть начинку і сформуйте голубці.
- У каструлю з товстим дном налийте ложку, додайте цукор і кмин. На дно помістіть листя капусти — вони потрібні для того, щоб самі голубці не підгоріли.
- Зверху щільно викладіть голубці, залийте підсоленою водою та водою з-під грибів, накрийте тарілкою з вантажем та готуйте на повільному вогні після закипання 40-50 хвилин.
- У сковороді обсмажте борошно до золотистого кольору, влийте соус з-під голубців, готуйте до загусання і подавайте готову страву.
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