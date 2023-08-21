Пару хвилин – і готово: цей ситний та бюджетний салат завжди буде у вас у холодильнику

Страва, яка захочеться готувати знову і знову

Різноманітні салати готуються практично на кожній кухні. Це вже неодмінний атрибут і святкового столу, і сімейної вечері готувати цю страву неймовірно легко. Вам потрібно просто нарізати всі інгредієнти, додати заправку — і можна насолоджуватися!

Саме такий простий у приготуванні салат із грибами за рецептом "Мета" ми з вами й приготуємо. Прості продукти у складі, ніякої метушні в процесі приготування – все це зробить страву вашою улюбленою. Спробуйте — і ви не пошкодуєте!

Як приготувати салат з грибами

Інгредієнти:

яйця – 7 шт.;

гриби (шампіньйони) – 200 – 250 г;

сир – 150 – 180 г;

зелений горошок, консервований – 1 банка;

майонез – 2 ст. л.;

йогурт натуральний – 2 ст. л.;

цибуля зелена – пучок;

сіль та перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Яйця відваріть і поріжте дрібно. Гриби поріжте та відваріть у солоній воді 5 хвилин. Дрібно наріжте чи натріть сир. Поріжте зелену цибулю. Змішайте всі інгредієнти, додайте консервований горошок, майонез та йогурт. Посоліть, поперчіть та подавайте на стіл. За бажання можете прикрасити зеленню.

Як правильно почистити гриби, читайте у матеріалі "Телеграфа". Виявляється, це швидко, просто та без клопоту!