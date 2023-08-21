Пару хвилин – і готово: цей ситний та бюджетний салат завжди буде у вас у холодильнику
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Страва, яка захочеться готувати знову і знову
Різноманітні салати готуються практично на кожній кухні. Це вже неодмінний атрибут і святкового столу, і сімейної вечері готувати цю страву неймовірно легко. Вам потрібно просто нарізати всі інгредієнти, додати заправку — і можна насолоджуватися!
Саме такий простий у приготуванні салат із грибами за рецептом "Мета" ми з вами й приготуємо. Прості продукти у складі, ніякої метушні в процесі приготування – все це зробить страву вашою улюбленою. Спробуйте — і ви не пошкодуєте!
Як приготувати салат з грибами
Інгредієнти:
- яйця – 7 шт.;
- гриби (шампіньйони) – 200 – 250 г;
- сир – 150 – 180 г;
- зелений горошок, консервований – 1 банка;
- майонез – 2 ст. л.;
- йогурт натуральний – 2 ст. л.;
- цибуля зелена – пучок;
- сіль та перець — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Яйця відваріть і поріжте дрібно.
- Гриби поріжте та відваріть у солоній воді 5 хвилин.
- Дрібно наріжте чи натріть сир. Поріжте зелену цибулю.
- Змішайте всі інгредієнти, додайте консервований горошок, майонез та йогурт. Посоліть, поперчіть та подавайте на стіл. За бажання можете прикрасити зеленню.
Як правильно почистити гриби, читайте у матеріалі "Телеграфа". Виявляється, це швидко, просто та без клопоту!