Просто посмажте яблука із хлібом: незвичайний десерт за пару хвилин

Близькі здивуються, але потім попросять добавки

У вівторок, 29 вересня, в Україні святкується Горіховий Спас. Традиційно цього дня сім’ї збираються за одним столом та ласують частуванням з горіхами та фруктами. Якщо ж не хочеться готувати класичну шарлотку, пропонуємо швидкий десерт із хліба та яблук.

З приготуванням смачної простої страви "Яблучна сковорода" за рецептом Shuba ви впораєтеся буквально за хвилини. Близькі спочатку здивуються незвичайним поєднанням інгредієнтів, але коли спробують, попросять добавки.

Як приготувати швидкий десерт "Яблучна сковорода"

Інгредієнти на 3 порції:

яблука — 3 шт.;

масло вершкове 73% — 100 г;

хліб білий, скибочка — 4 шт.;

цукор — 3 ст. л.;

кориця мелена — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Підготуйте усі необхідні інгредієнти. Яблука помийте та очистьте від шкірки. М’якуш наріжте кубиками або часточками. Білий хліб наріжте маленькими кубиками. Дістаньте вершкове масло із холодильника. Розігрійте сковороду середнього розміру, покладіть у неї вершкове масло і яблука, обсмажте до готовності протягом 4-5 хвилин. Додайте до сковороди кубики хліба. В окремому посуді змішайте цукор та корицю. Посипте цією сумішшю яблука та хліб, перемішайте та смажте на повільному вогні, поки хліб не зарум’яниться. Десерт готовий. Перекладіть його в тарілки та подавайте на стіл у теплому вигляді.

Пропонуємо ще побалувати близьких незвичайними яблуками у клярі за рецептом "Телеграфа". Ці страви їм дуже запам’ятаються!