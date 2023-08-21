Такого ви ще не куштували: зелену аджику за цим рецептом будете готувати відрами

Чудовий рецепт смачної заготівлі

Всі люблять звичайну пікантну аджику на томатах. Але мало хто знає, що в цієї заготівлі є сестра-близнючка — зелена аджика.

І дарма — вона дуже смачна. Класичну страву готують з копченим перцем, який сушать над домашнім вогнищем. Рецептом поділились на порталі appetito.com.ua.

Інгредієнти:

базилік – 150 г;

оливкова олія – 30 мл;

кріп і петрушка – по 170 г;

кам’яна сіль – 60 г;

м’ята – 100 г;

зелений гострий перець – чотири стручки;

кінза – 170 г;

молодий часник – чотири головки;

за бажанням чебрець і тархун.

Спосіб приготування:

Пряні трави промиваємо під струменем води. Розкладаємо на кухонній серветці і обсушуємо. Чистимо часник і перець. Дрібно кришимо пряні трави. Часник пропускаємо через прес, а перець перекручуємо на м’ясорубці або подрібнюємо за допомогою блендера. Все перекладаємо в кам’яну ступку, додаємо сіль і вливаємо оливкову олію. Добре перетираємо. Отриману масу перекладаємо в стерильну суху ємність і ставимо в холодне місце. Вже через добу вона буде готова.

Що важливо — використовувати слід лише кам’яну сіль — це природній консервант. Також ми розповідали, як смачно закрити томати на зиму.