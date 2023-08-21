Такого ви ще не куштували: зелену аджику за цим рецептом будете готувати відрами
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Чудовий рецепт смачної заготівлі
Всі люблять звичайну пікантну аджику на томатах. Але мало хто знає, що в цієї заготівлі є сестра-близнючка — зелена аджика.
І дарма — вона дуже смачна. Класичну страву готують з копченим перцем, який сушать над домашнім вогнищем. Рецептом поділились на порталі appetito.com.ua.
Інгредієнти:
базилік – 150 г;
оливкова олія – 30 мл;
кріп і петрушка – по 170 г;
кам’яна сіль – 60 г;
м’ята – 100 г;
зелений гострий перець – чотири стручки;
кінза – 170 г;
молодий часник – чотири головки;
за бажанням чебрець і тархун.
Спосіб приготування:
- Пряні трави промиваємо під струменем води. Розкладаємо на кухонній серветці і обсушуємо. Чистимо часник і перець.
- Дрібно кришимо пряні трави. Часник пропускаємо через прес, а перець перекручуємо на м’ясорубці або подрібнюємо за допомогою блендера.
- Все перекладаємо в кам’яну ступку, додаємо сіль і вливаємо оливкову олію. Добре перетираємо.
- Отриману масу перекладаємо в стерильну суху ємність і ставимо в холодне місце. Вже через добу вона буде готова.
Що важливо — використовувати слід лише кам’яну сіль — це природній консервант. Також ми розповідали, як смачно закрити томати на зиму.