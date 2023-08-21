Без м’яса, і все одно смачно: бюджетні гарячі бутерброди, що зникнуть зі столу за хвилину
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Чудова страва — і смачно, і бюджетно
Ми розповідали, як приготувати смачний класичний омлет. Але навіть такі елементарні сніданки з часом набридають і хочеться чогось незвичного. Такого, як наступна страва.
Хрумкі та апетитні грінки з картоплею допоможуть з мінімальними витратами нагодувати всю родину. Для основи грінок підійде будь-який щільний білий хліб. Рецептом поділились на порталі "Господинька".
Інгредієнти:
- Шматок хліба — 6-7 шт
- Картопля — 350 г
- Цибуля ріпчаста — 1/2 шт
- Яйце куряче — 1 шт
- Кріп, сіль, перець — до смаку
- Рослинна олія — 6 ст.л
Спосіб приготування:
- Картоплю та цибулю чистимо і натираємо на крупну тертку. Якщо картопля виходить надто соковита – зайвий сік можна видалити.
- Додаємо в картоплю яйце, сіль, перець та нарізаний кріп. Ретельно перемішуємо.
- Хліб ріжемо на скибочки. На кожен шматочок викладаємо шар картоплі (товщиною близько 1 см) і притискаємо його до поверхні (можна виделкою).
- Кладемо шматочки начинкою вниз на гарячу сковороду з олією. Спочатку обсмажуємо цю сторону до хрусткої скоринки, потім перевертаємо і трохи обсмажуємо вже другий бік.
Готові грінки особливо смачні гарячими. Їх можна їсти самими, а можна вмочувати в густий соус "Хайдарі".