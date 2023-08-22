Знаменитий італійський рецепт: ці яблучні оладки проситимуть на кожен сніданок

Ситний, корисний сніданок сподобається всім

У вівторок, 29 серпня, в Україні відзначають Горіховий Спас. Свято отримало таку назву, тому що в ці дні відбувається дозрівання різних видів горіхів. Часто у будинках цього дня готують випічку з горіхами та фруктами. І якщо ви шукаєте рецепт із яблуками, то вам сюди

"ТСН" пропонує рецепт італійських яблучних оладок — традиційних ласощів на півночі країни. Їхня родзинка — неповторний аромат, який не зрівняється ні з чим. Цими оладками будуть із задоволенням ласувати і дорослі, і діти.

Як приготувати італійські яблучні оладки

Інгредієнти:

сухі дріжджі — 1 ст. л.;

тепла вода — 350 мл;

борошно — 125 г;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — щіпка;

яєчний жовток — 1 шт.;

рослинна олія — 500 мл;

яблука — 3 шт.;

граппа — ч. л.;

цукрова пудра — для посипання.

Спосіб приготування:

У миску середнього розміру налийте теплу воду, розчиніть сухі дріжджі та залиште на кілька хвилин. Туди ж додайте борошно, цукор, сіль, яєчний жовток та граппу. Змішайте всі інгредієнти до однорідності, накрийте чистою тканиною та залиште тісто на 15-20 хвилин. Помийте та очистьте яблука. Серцевину видаліть, а м'якуш наріжте тонкими рівними кільцями. У глибокій сковороді на середньому вогні нагрійте олію. Занурюйте яблучні кільця в тісто та обсмажуйте до золотаво-коричневого кольору. Викладіть на тарілку, застелену паперовими рушниками, щоб увібрала зайву олію. Теплі оладки посипте цукровою пудрою та подавайте.

Рекомендуємо також приготувати пиріжки з яблуками за рецептом "Телеграфа". Смачного.