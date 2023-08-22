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Знаменитий італійський рецепт: ці яблучні оладки проситимуть на кожен сніданок

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Яблучні кільця стануть популярними і у вашій родині
Яблучні кільця стануть популярними і у вашій родині. Фото shuba.life

Ситний, корисний сніданок сподобається всім

У вівторок, 29 серпня, в Україні відзначають Горіховий Спас. Свято отримало таку назву, тому що в ці дні відбувається дозрівання різних видів горіхів. Часто у будинках цього дня готують випічку з горіхами та фруктами. І якщо ви шукаєте рецепт із яблуками, то вам сюди

"ТСН" пропонує рецепт італійських яблучних оладок — традиційних ласощів на півночі країни. Їхня родзинка — неповторний аромат, який не зрівняється ні з чим. Цими оладками будуть із задоволенням ласувати і дорослі, і діти.

Як приготувати італійські яблучні оладки

Інгредієнти:

  • сухі дріжджі — 1 ст. л.;
  • тепла вода — 350 мл;
  • борошно — 125 г;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • сіль — щіпка;
  • яєчний жовток — 1 шт.;
  • рослинна олія — 500 мл;
  • яблука — 3 шт.;
  • граппа — ч. л.;
  • цукрова пудра — для посипання.

Спосіб приготування:

  1. У миску середнього розміру налийте теплу воду, розчиніть сухі дріжджі та залиште на кілька хвилин. Туди ж додайте борошно, цукор, сіль, яєчний жовток та граппу. Змішайте всі інгредієнти до однорідності, накрийте чистою тканиною та залиште тісто на 15-20 хвилин.
  2. Помийте та очистьте яблука. Серцевину видаліть, а м'якуш наріжте тонкими рівними кільцями.
  3. У глибокій сковороді на середньому вогні нагрійте олію.
  4. Занурюйте яблучні кільця в тісто та обсмажуйте до золотаво-коричневого кольору.
  5. Викладіть на тарілку, застелену паперовими рушниками, щоб увібрала зайву олію. Теплі оладки посипте цукровою пудрою та подавайте.

Рекомендуємо також приготувати пиріжки з яблуками за рецептом "Телеграфа". Смачного.

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#Рецепт #Яблука #Горіховий Спас #Готуємо вдома