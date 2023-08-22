Знаменитий італійський рецепт: ці яблучні оладки проситимуть на кожен сніданок
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Ситний, корисний сніданок сподобається всім
У вівторок, 29 серпня, в Україні відзначають Горіховий Спас. Свято отримало таку назву, тому що в ці дні відбувається дозрівання різних видів горіхів. Часто у будинках цього дня готують випічку з горіхами та фруктами. І якщо ви шукаєте рецепт із яблуками, то вам сюди
"ТСН" пропонує рецепт італійських яблучних оладок — традиційних ласощів на півночі країни. Їхня родзинка — неповторний аромат, який не зрівняється ні з чим. Цими оладками будуть із задоволенням ласувати і дорослі, і діти.
Як приготувати італійські яблучні оладки
Інгредієнти:
- сухі дріжджі — 1 ст. л.;
- тепла вода — 350 мл;
- борошно — 125 г;
- цукор — 1 ст. л.;
- сіль — щіпка;
- яєчний жовток — 1 шт.;
- рослинна олія — 500 мл;
- яблука — 3 шт.;
- граппа — ч. л.;
- цукрова пудра — для посипання.
Спосіб приготування:
- У миску середнього розміру налийте теплу воду, розчиніть сухі дріжджі та залиште на кілька хвилин. Туди ж додайте борошно, цукор, сіль, яєчний жовток та граппу. Змішайте всі інгредієнти до однорідності, накрийте чистою тканиною та залиште тісто на 15-20 хвилин.
- Помийте та очистьте яблука. Серцевину видаліть, а м'якуш наріжте тонкими рівними кільцями.
- У глибокій сковороді на середньому вогні нагрійте олію.
- Занурюйте яблучні кільця в тісто та обсмажуйте до золотаво-коричневого кольору.
- Викладіть на тарілку, застелену паперовими рушниками, щоб увібрала зайву олію. Теплі оладки посипте цукровою пудрою та подавайте.
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