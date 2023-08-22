Ці котлетки з’їдять до того, як встигнуть охолонути: ніхто не здогадається, що в них немає м’яса
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Усі здивуються, коли дізнаються, з чого биточки
Українська національна кухня багата на смачні страви, і котлети — одна з таких. Що може бути смачніше шматочка ароматного м’ясного биточка?
Безумовно, рецептів котлет – неймовірна кількість. А що, якщо вдома м’яса немає, а поласувати улюбленими биточками хочеться? Приготувати без м’яса. Котлети за рецептом Shuba виходять надзвичайно смачними — ніхто навіть не здогадається, що в них немає м’яса.
Як приготувати гречки без м’яса
Інгредієнти на 8 порцій:
- гречана каша — 300 г;
- цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- часник, зубчики — 3 шт.;
- яйце куряче, велике — 3 шт.;
- рослинна олія, панірувальні сухарі — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Зваріть гречку, охолодіть її та всипте у глибоку миску. Туди ж вбийте три яйця та збийте до однорідності занурювальним блендером.
- Підготуйте овочі: цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на середній тертці, часник — на дрібній.
- Цибулю підсмажте на сковороді з нагрітою олією до прозорості. Додайте туди моркву та часник, смажте ще 2-3 хвилини.
- Засмажку, що вийшла, відправте в гречку. Все посоліть, поперчіть і перемішайте.
- Сформуйте котлети, обваляйте їх у панірувальних сухарях і підсмажте на сковороді до золотистої скоринки з обох боків.
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