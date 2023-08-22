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Ці котлетки з’їдять до того, як встигнуть охолонути: ніхто не здогадається, що в них немає м’яса

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Смачні та прості у приготуванні котлети без м’яса
Смачні та прості у приготуванні котлети без м’яса. Фото shuba.life

Усі здивуються, коли дізнаються, з чого биточки

Українська національна кухня багата на смачні страви, і котлети — одна з таких. Що може бути смачніше шматочка ароматного м’ясного биточка?

Безумовно, рецептів котлет – неймовірна кількість. А що, якщо вдома м’яса немає, а поласувати улюбленими биточками хочеться? Приготувати без м’яса. Котлети за рецептом Shuba виходять надзвичайно смачними — ніхто навіть не здогадається, що в них немає м’яса.

Як приготувати гречки без м’яса

Інгредієнти на 8 порцій:

  • гречана каша — 300 г;
  • цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • часник, зубчики — 3 шт.;
  • яйце куряче, велике — 3 шт.;
  • рослинна олія, панірувальні сухарі — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Зваріть гречку, охолодіть її та всипте у глибоку миску. Туди ж вбийте три яйця та збийте до однорідності занурювальним блендером.
  2. Підготуйте овочі: цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на середній тертці, часник — на дрібній.
  3. Цибулю підсмажте на сковороді з нагрітою олією до прозорості. Додайте туди моркву та часник, смажте ще 2-3 хвилини.
  4. Засмажку, що вийшла, відправте в гречку. Все посоліть, поперчіть і перемішайте.
  5. Сформуйте котлети, обваляйте їх у панірувальних сухарях і підсмажте на сковороді до золотистої скоринки з обох боків.

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