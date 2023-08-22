Ці котлетки з’їдять до того, як встигнуть охолонути: ніхто не здогадається, що в них немає м’яса

Усі здивуються, коли дізнаються, з чого биточки

Українська національна кухня багата на смачні страви, і котлети — одна з таких. Що може бути смачніше шматочка ароматного м’ясного биточка?

Безумовно, рецептів котлет – неймовірна кількість. А що, якщо вдома м’яса немає, а поласувати улюбленими биточками хочеться? Приготувати без м’яса. Котлети за рецептом Shuba виходять надзвичайно смачними — ніхто навіть не здогадається, що в них немає м’яса.

Як приготувати гречки без м’яса

Інгредієнти на 8 порцій:

гречана каша — 300 г;

цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

часник, зубчики — 3 шт.;

яйце куряче, велике — 3 шт.;

рослинна олія, панірувальні сухарі — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Зваріть гречку, охолодіть її та всипте у глибоку миску. Туди ж вбийте три яйця та збийте до однорідності занурювальним блендером. Підготуйте овочі: цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на середній тертці, часник — на дрібній. Цибулю підсмажте на сковороді з нагрітою олією до прозорості. Додайте туди моркву та часник, смажте ще 2-3 хвилини. Засмажку, що вийшла, відправте в гречку. Все посоліть, поперчіть і перемішайте. Сформуйте котлети, обваляйте їх у панірувальних сухарях і підсмажте на сковороді до золотистої скоринки з обох боків.

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