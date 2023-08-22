Смачна страва для всієї родини: рецепт пісного ситного салату

Раз-два — і готове

З 14 по 27 серпня в Україні триває Успенський пост. У зв’язку з цим християни обмежують своє харчування, не вживаючи м’ясних, рибних та молочних страв. Основну частину раціону складають овочі, фрукти, ягоди, горіхи, гриби.

Якщо ви шукаєте смачні пісні рецепти, то вам сюди! Класичний грецький салат за рецептом "Мета" — це улюблена багатьма страва, яка популярна вже багато років. Ви зможете урізноманітнити пісне меню неймовірним салатом, який з’їдять за хвилину.

Як приготувати грецький салат

Інгредієнти:

томати — 4 шт.;

огірок — 2 шт.;

перець червоний солодкий — 2 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

оливки — 60 г;

сир фета — 250 г;

часник, зубчики — 2 шт.;

оливкова олія — 100 мл;

лимон, сік — 30 мл;

орегано, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Всі овочі та зелень ретельно помийте та наріжте великими шматками. Цибулю наріжте півкільцями. Сир фета наріжте кубиками. Перемішайте всі інгредієнти, додайте чорні чи зелені оливки. Для заправки змішайте оливкову олію, лимонний сік, орегано, дрібно нарізаний часник, сіль та перець. Додайте салат і насолоджуйтеся.

На десерт поласуйте пісною шарлоткою без яєць за рецептом "Телеграфа". Смачного!