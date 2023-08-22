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Через цю закуску всі відмовляться навіть від шашликів: пару хвилин — і страва на столі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ви готуватимете соус тільки так
Ви готуватимете соус тільки так. Фото tsn.ua

Гостріші страви ви не куштували!

Існує безліч соусів, які рекомендують подавати до ароматного м’яса. Залежно від виду м’яса можна підібрати соус, який найбільше вдало підкреслить смак і доповнить його.

Гостра закуска з помідорів за рецептом "ТСН" стане хітом вашого столу. Рецепт приготування дуже легкий, складові – прості та доступні, витрачений час на соус – дві хвилини. Заінтриговані? Тоді йдемо готувати.

Як приготувати гостру закуску з помідорів.

Інгредієнти:

  • помідори — 5 шт.;
  • перець болгарський червоний – 2 шт.;
  • перець гострий стручковий — 1 шт.;
  • часник — 5 зубчиків;
  • яблучний оцет — 30 г;
  • олія оливкова — 30 г;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • зелень свіжа (петрушка, кінза) — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Помідори, перець та зелень помийте. У помідорів видаліть плодоніжку і наріжте великими шматочками. Болгарський перець очистьте від плодоніжок та насіння та наріжте шматочками, гострий перець також наріжте на шматочки.
  2. Болгарський та гострий перець викладіть у блендер, додайте часник, цукор, сіль, зелень та оцет. Все подрібніть до однорідної маси.
  3. У місткість на дно викладіть трохи заправки, потім шар помідорів. Повторюйте усі шари.
  4. Зверху налийте олію, закрийте кришкою герметично, струсіть і відправте в холодильник на добу.

До ароматного шашлику приготуйте соус по-грузинськи за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного!

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#Рецепт #Помідори #Соус #Готуємо вдома