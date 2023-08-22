Через цю закуску всі відмовляться навіть від шашликів: пару хвилин — і страва на столі

Гостріші страви ви не куштували!

Існує безліч соусів, які рекомендують подавати до ароматного м’яса. Залежно від виду м’яса можна підібрати соус, який найбільше вдало підкреслить смак і доповнить його.

Гостра закуска з помідорів за рецептом "ТСН" стане хітом вашого столу. Рецепт приготування дуже легкий, складові – прості та доступні, витрачений час на соус – дві хвилини. Заінтриговані? Тоді йдемо готувати.

Як приготувати гостру закуску з помідорів.

Інгредієнти:

помідори — 5 шт.;

перець болгарський червоний – 2 шт.;

перець гострий стручковий — 1 шт.;

часник — 5 зубчиків;

яблучний оцет — 30 г;

олія оливкова — 30 г;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

зелень свіжа (петрушка, кінза) — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Помідори, перець та зелень помийте. У помідорів видаліть плодоніжку і наріжте великими шматочками. Болгарський перець очистьте від плодоніжок та насіння та наріжте шматочками, гострий перець також наріжте на шматочки. Болгарський та гострий перець викладіть у блендер, додайте часник, цукор, сіль, зелень та оцет. Все подрібніть до однорідної маси. У місткість на дно викладіть трохи заправки, потім шар помідорів. Повторюйте усі шари. Зверху налийте олію, закрийте кришкою герметично, струсіть і відправте в холодильник на добу.

До ароматного шашлику приготуйте соус по-грузинськи за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного!