Через цю закуску всі відмовляться навіть від шашликів: пару хвилин — і страва на столі
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Гостріші страви ви не куштували!
Існує безліч соусів, які рекомендують подавати до ароматного м’яса. Залежно від виду м’яса можна підібрати соус, який найбільше вдало підкреслить смак і доповнить його.
Гостра закуска з помідорів за рецептом "ТСН" стане хітом вашого столу. Рецепт приготування дуже легкий, складові – прості та доступні, витрачений час на соус – дві хвилини. Заінтриговані? Тоді йдемо готувати.
Як приготувати гостру закуску з помідорів.
Інгредієнти:
- помідори — 5 шт.;
- перець болгарський червоний – 2 шт.;
- перець гострий стручковий — 1 шт.;
- часник — 5 зубчиків;
- яблучний оцет — 30 г;
- олія оливкова — 30 г;
- цукор — 1 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- зелень свіжа (петрушка, кінза) — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Помідори, перець та зелень помийте. У помідорів видаліть плодоніжку і наріжте великими шматочками. Болгарський перець очистьте від плодоніжок та насіння та наріжте шматочками, гострий перець також наріжте на шматочки.
- Болгарський та гострий перець викладіть у блендер, додайте часник, цукор, сіль, зелень та оцет. Все подрібніть до однорідної маси.
- У місткість на дно викладіть трохи заправки, потім шар помідорів. Повторюйте усі шари.
- Зверху налийте олію, закрийте кришкою герметично, струсіть і відправте в холодильник на добу.
До ароматного шашлику приготуйте соус по-грузинськи за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного!