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Тепер у магазин ні ногою: неймовірний рецепт пісного домашнього майонезу

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ідеально для посту – майонез без яєць
Ідеально для посту – майонез без яєць. Фото dityinfo.com

Виявляється, майонез можна їсти у піст!

З 14 по 27 серпня триває Успенський піст. У ці дні віруючі обмежують своє харчування, не вживаючи м’ясних, рибних та молочних страв. Якщо ви шукаєте пісні рецепти, ви за адресою.

Сьогодні ми разом з Food Oboz приготуємо пісний майонез. Він підійде тим, хто стежить за фігурою чи суворо тримає пост. На відміну від традиційного рецепту, у цей майонез не додають яйце і готують на основі квасолі. Заінтриговані? Тоді йдемо готувати.

Як приготувати пісний майонез

Інгредієнти:

  • консервована квасоля — 1 банка
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукровий пісок — 0,5 ч. л.;
  • лимонний сік — 1 ст. л.;
  • гірчиця (готова) — 1 ч. л.;
  • рослинна олія без запаху — 200 мл.

Спосіб приготування:

  1. У посуд з цукром наливаємо три столові ложки квасолевого маринаду. Перемішуємо до повного розчинення цукру.
  2. Отриману масу переливаємо в чашу блендера, додаємо гостру гірчицю та 1 ст. л. квасолі. Усі збиваємо.
  3. Продовжуючи збивати, поступово вливаємо олію та лимонний сік.
  4. Коли всі додані інгредієнти, ще раз збиваємо наш майонез. Суміш має збільшитися в обсязі та загуснути.
  5. Готовий майонез перекладаємо у блюдце і подаємо до столу або зберігаємо у герметичному посуді.

Приготуйте салат за рецептом "Телеграфа", заправте майонезом і насолоджуйтесь. Смачного.

Теги:
#Рецепт #Майонез #Успенський піст #Готуємо вдома