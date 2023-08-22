Тепер у магазин ні ногою: неймовірний рецепт пісного домашнього майонезу
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Виявляється, майонез можна їсти у піст!
З 14 по 27 серпня триває Успенський піст. У ці дні віруючі обмежують своє харчування, не вживаючи м’ясних, рибних та молочних страв. Якщо ви шукаєте пісні рецепти, ви за адресою.
Сьогодні ми разом з Food Oboz приготуємо пісний майонез. Він підійде тим, хто стежить за фігурою чи суворо тримає пост. На відміну від традиційного рецепту, у цей майонез не додають яйце і готують на основі квасолі. Заінтриговані? Тоді йдемо готувати.
Як приготувати пісний майонез
Інгредієнти:
- консервована квасоля — 1 банка
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукровий пісок — 0,5 ч. л.;
- лимонний сік — 1 ст. л.;
- гірчиця (готова) — 1 ч. л.;
- рослинна олія без запаху — 200 мл.
Спосіб приготування:
- У посуд з цукром наливаємо три столові ложки квасолевого маринаду. Перемішуємо до повного розчинення цукру.
- Отриману масу переливаємо в чашу блендера, додаємо гостру гірчицю та 1 ст. л. квасолі. Усі збиваємо.
- Продовжуючи збивати, поступово вливаємо олію та лимонний сік.
- Коли всі додані інгредієнти, ще раз збиваємо наш майонез. Суміш має збільшитися в обсязі та загуснути.
- Готовий майонез перекладаємо у блюдце і подаємо до столу або зберігаємо у герметичному посуді.
Приготуйте салат за рецептом "Телеграфа", заправте майонезом і насолоджуйтесь. Смачного.