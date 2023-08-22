Тепер у магазин ні ногою: неймовірний рецепт пісного домашнього майонезу

Виявляється, майонез можна їсти у піст!

З 14 по 27 серпня триває Успенський піст. У ці дні віруючі обмежують своє харчування, не вживаючи м’ясних, рибних та молочних страв. Якщо ви шукаєте пісні рецепти, ви за адресою.

Сьогодні ми разом з Food Oboz приготуємо пісний майонез. Він підійде тим, хто стежить за фігурою чи суворо тримає пост. На відміну від традиційного рецепту, у цей майонез не додають яйце і готують на основі квасолі. Заінтриговані? Тоді йдемо готувати.

Як приготувати пісний майонез

Інгредієнти:

консервована квасоля — 1 банка

сіль — 0,5 ч. л.;

цукровий пісок — 0,5 ч. л.;

лимонний сік — 1 ст. л.;

гірчиця (готова) — 1 ч. л.;

рослинна олія без запаху — 200 мл.

Спосіб приготування:

У посуд з цукром наливаємо три столові ложки квасолевого маринаду. Перемішуємо до повного розчинення цукру. Отриману масу переливаємо в чашу блендера, додаємо гостру гірчицю та 1 ст. л. квасолі. Усі збиваємо. Продовжуючи збивати, поступово вливаємо олію та лимонний сік. Коли всі додані інгредієнти, ще раз збиваємо наш майонез. Суміш має збільшитися в обсязі та загуснути. Готовий майонез перекладаємо у блюдце і подаємо до столу або зберігаємо у герметичному посуді.

Приготуйте салат за рецептом "Телеграфа", заправте майонезом і насолоджуйтесь. Смачного.