Якщо влітку не хочеться довго стояти біля плити: єврейські кулінари готують курку саме так

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Що нам перше спадає на думку, коли ми думаємо про єврейську кухню? Каша варничкес чи драники по-єврейськи ?

А хочете дізнатися, як в Ізраїлі готують курку? До речі, там дуже цінується час, тому головне в єврейських рецептах – простота та універсальність. Спробуємо порадувати своїх близьких м’ясом по-єврейськи за рецептом "Важно знать" ? Тим більше, що для цього універсального рецепта підійде будь-яка частина курки, будь-які спеції, навіть часник для аромату. Гарантований результат буде лише один – першокласний смак.

Як приготувати курку по-єврейськи

Інгредієнти:

1 кг курячого м’яса;

3 цибулини;

0,5 ч. л. соди;

сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Акуратно обсмажте курку в олії з усіх боків до золотистої скоринки. Коли м’ясо буде готове, дістаньте із посуду. Цибулю наріжте півкільцями. Смажте протягом 5 хвилин у тому посуді, де готували м’ясо. Готову цибулю посипте содою — вона повинна розм’якшитися і перетворитися на соус. Коли це станеться, поверніть у посудину курку. М’ясо посоліть, поперчіть, додайте спецій до смаку і готуйте до готовності.

А для ситного перекушування приготуйте курячі шкварки за рецептом "Телеграфа". Хрустіть із задоволенням!