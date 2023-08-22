Якщо влітку не хочеться довго стояти біля плити: єврейські кулінари готують курку саме так
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Що нам перше спадає на думку, коли ми думаємо про єврейську кухню? Каша варничкес чи драники по-єврейськи ?
А хочете дізнатися, як в Ізраїлі готують курку? До речі, там дуже цінується час, тому головне в єврейських рецептах – простота та універсальність. Спробуємо порадувати своїх близьких м’ясом по-єврейськи за рецептом "Важно знать" ? Тим більше, що для цього універсального рецепта підійде будь-яка частина курки, будь-які спеції, навіть часник для аромату. Гарантований результат буде лише один – першокласний смак.
Як приготувати курку по-єврейськи
Інгредієнти:
- 1 кг курячого м’яса;
- 3 цибулини;
- 0,5 ч. л. соди;
- сіль, перець — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Акуратно обсмажте курку в олії з усіх боків до золотистої скоринки. Коли м’ясо буде готове, дістаньте із посуду.
- Цибулю наріжте півкільцями. Смажте протягом 5 хвилин у тому посуді, де готували м’ясо.
- Готову цибулю посипте содою — вона повинна розм’якшитися і перетворитися на соус. Коли це станеться, поверніть у посудину курку.
- М’ясо посоліть, поперчіть, додайте спецій до смаку і готуйте до готовності.
А для ситного перекушування приготуйте курячі шкварки за рецептом "Телеграфа". Хрустіть із задоволенням!