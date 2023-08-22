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Такий сніданок розлетиться за секунду: незвичайний рецепт "кексів" із лаваша

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Незвичайна закуска з лаваша з грибами
Незвичайна закуска з лаваша з грибами. Фото smak.ua

Снідати тепер будете саме так

Щоранку у багатьох починається питання, що приготувати на сніданок. Якщо вам набридли щоденні оладки, ви прийшли на адресу.

Разом із "Главредом" пропонуємо приготувати закуску з лаваша із грибами. Цю страву приготувати дуже просто, але близькі будуть задоволені! Спробуйте — і ви готуватимете закуску і на сніданок, і для ситного перекушування.

Як приготувати закуску з лаваша з грибами

Інгредієнти:

  • лаваш — 1 упаковка;
  • філе куряче відварене або копчене — 200 г;
  • цибуля — 2 шт.;
  • гриби — 300 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • картопля середнього розміру — 3 шт.;
  • молоко або вершки – 50 мл;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • сир твердий або пармезан – 50 г;
  • сіль, перець, зелень — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Готуємо усі інгредієнти. Картоплю чистимо і відварюємо до напівготовності. Цибулю чистимо, дрібно ріжемо та обсмажуємо до золотистої скоринки.
  2. Миємо, чистимо і дрібно нарізаємо печериці. Обсмажуємо із цибулею до 7 хвилин.
  3. Ріжемо картоплю та куряче філе, додаємо в сковороду до грибів. Обсмажуємо протягом 10 хвилин, солимо, перчимо, додаємо зелень.
  4. Сир натираємо на тертці.
  5. Для соусу змішуємо вершки, сметану, сіль. Додаємо яйця, все перемішуємо чи збиваємо блендером.
  6. З лаваша вирізаємо невеликі кружечки, кладемо у силіконові форми для кексів. У середину кладемо столову ложку начинки, поливаємо соусом і посипаємо сиром.
  7. Запікаємо в розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин. Готові міні-запіканки посипаємо зеленню та подаємо теплими до столу.

Вірменський лаваш для такого сніданку готуємо за рецептом "Телеграф". Смачного!

Теги:
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