Такий сніданок розлетиться за секунду: незвичайний рецепт "кексів" із лаваша
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Снідати тепер будете саме так
Щоранку у багатьох починається питання, що приготувати на сніданок. Якщо вам набридли щоденні оладки, ви прийшли на адресу.
Разом із "Главредом" пропонуємо приготувати закуску з лаваша із грибами. Цю страву приготувати дуже просто, але близькі будуть задоволені! Спробуйте — і ви готуватимете закуску і на сніданок, і для ситного перекушування.
Як приготувати закуску з лаваша з грибами
Інгредієнти:
- лаваш — 1 упаковка;
- філе куряче відварене або копчене — 200 г;
- цибуля — 2 шт.;
- гриби — 300 г;
- яйця — 2 шт.;
- картопля середнього розміру — 3 шт.;
- молоко або вершки – 50 мл;
- сметана — 3 ст. л.;
- сир твердий або пармезан – 50 г;
- сіль, перець, зелень — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Готуємо усі інгредієнти. Картоплю чистимо і відварюємо до напівготовності. Цибулю чистимо, дрібно ріжемо та обсмажуємо до золотистої скоринки.
- Миємо, чистимо і дрібно нарізаємо печериці. Обсмажуємо із цибулею до 7 хвилин.
- Ріжемо картоплю та куряче філе, додаємо в сковороду до грибів. Обсмажуємо протягом 10 хвилин, солимо, перчимо, додаємо зелень.
- Сир натираємо на тертці.
- Для соусу змішуємо вершки, сметану, сіль. Додаємо яйця, все перемішуємо чи збиваємо блендером.
- З лаваша вирізаємо невеликі кружечки, кладемо у силіконові форми для кексів. У середину кладемо столову ложку начинки, поливаємо соусом і посипаємо сиром.
- Запікаємо в розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин. Готові міні-запіканки посипаємо зеленню та подаємо теплими до столу.
Вірменський лаваш для такого сніданку готуємо за рецептом "Телеграф". Смачного!