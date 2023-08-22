Такий сніданок розлетиться за секунду: незвичайний рецепт "кексів" із лаваша

Снідати тепер будете саме так

Щоранку у багатьох починається питання, що приготувати на сніданок. Якщо вам набридли щоденні оладки, ви прийшли на адресу.

Разом із "Главредом" пропонуємо приготувати закуску з лаваша із грибами. Цю страву приготувати дуже просто, але близькі будуть задоволені! Спробуйте — і ви готуватимете закуску і на сніданок, і для ситного перекушування.

Як приготувати закуску з лаваша з грибами

Інгредієнти:

лаваш — 1 упаковка;

філе куряче відварене або копчене — 200 г;

цибуля — 2 шт.;

гриби — 300 г;

яйця — 2 шт.;

картопля середнього розміру — 3 шт.;

молоко або вершки – 50 мл;

сметана — 3 ст. л.;

сир твердий або пармезан – 50 г;

сіль, перець, зелень — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Готуємо усі інгредієнти. Картоплю чистимо і відварюємо до напівготовності. Цибулю чистимо, дрібно ріжемо та обсмажуємо до золотистої скоринки. Миємо, чистимо і дрібно нарізаємо печериці. Обсмажуємо із цибулею до 7 хвилин. Ріжемо картоплю та куряче філе, додаємо в сковороду до грибів. Обсмажуємо протягом 10 хвилин, солимо, перчимо, додаємо зелень. Сир натираємо на тертці. Для соусу змішуємо вершки, сметану, сіль. Додаємо яйця, все перемішуємо чи збиваємо блендером. З лаваша вирізаємо невеликі кружечки, кладемо у силіконові форми для кексів. У середину кладемо столову ложку начинки, поливаємо соусом і посипаємо сиром. Запікаємо в розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин. Готові міні-запіканки посипаємо зеленню та подаємо теплими до столу.

Вірменський лаваш для такого сніданку готуємо за рецептом "Телеграф". Смачного!