Ця картопля просто танутиме в роті: простий рецепт ситної вечері для всієї родини

Близькі будуть просити постійно

Літо закінчується. У нас зовсім небагато часу, щоб поласувати молодою картоплею. Цей найпопулярніший овоч здатний перетворитися за допомогою кількох приправ на ситну та розкішну страву.

Саме таку картоплю нам пропонує "Це Смак". Лише кілька простих приправ, курячий бульйон, вершкове масло та часник – і на столі у вас буде неймовірна страва. Спробуємо?

Як запекти молоду картоплю

Інгредієнти на 4 порції:

картопля – 1 кг;

вершкове масло – 4 ст. л.;

розмарин — 1-2 ч. л.;

морська сіль — 1 ч. л.;

курячий бульйон – 250 мл;

часник — 3 зуб.;

чорний перець (мелений) – щіпка.

Спосіб приготування:

Очистьте картоплю, наріжте кружальцями близько 2 см завтовшки. Вершкове масло| розтопіть, часник поріжте слайсами. В окремій місткості змішайте вершкове масло з висушеним розмарином або чебрецем, морською сіллю та щіпкою перцю. Полийте сумішшю картоплю, перемішайте руками. Картоплю в олії викладіть на форму для запікання на невеликій відстані один від одного. Готуйте їх у розігрітій до 250°С духовці 15 хвилин. Переверніть, готуйте ще 15 хвилин. Після утворення рум’яної скоринки влийте у форму бульйон, додайте часник. Запікайте картоплю ще 15 хвилин, поки бульйон повністю не вбереться в картоплю.

Ще чудовий варіант для сімейної вечері — молода картопля зі скумбрією за рецептом "Телеграфа". Смачного!