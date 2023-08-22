Щоб жодне яблучко не пропало: це ароматне повидло — справжнісінька знахідка

Таке повидло ідеальне і до чаю, і в начинку до випічки

Ми розповідали, як закрити на зиму мочені яблука. Але це лише одна маленька частинка того, що можна приготувати з яблук. Ділимось рецептом дуже смачного та густого повидла.

Після застигання це повидло набуде консистенції, що нагадує мармелад. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя". Таке повидло чудово підходить для начинки пиріжків та пирогів.

Інгредієнти:

Яблука очищені — 2 кг

Холодна вода — 200 мл

Цукор — 800-900 г

Спосіб приготування:

Яблука миємо, вирізаємо наявні дефекти і очищаємо від серцевини. Нарізаємо їх невеликими шматочками. Викладаємо в придатний для варіння посуд. Додаємо холодну воду. Накриваємо каструлю кришкою та варимо, помішуючи, 25-30 хвилин — до м’якості яблук. Готові яблука протираємо через сито. Отримане яблучне пюре мішаємо. З такої кількості яблук виходить понад 1 кг чистого яблучного пюре. Додаємо цукор. Варимо, постійно помішуючи, до густого стану. Якщо яблука без кислинки, в кінці додаємо зовсім трохи лимонної кислоти. Розкладаємо повидло у стерилізовані банки. Щільно закриваємо або закатуємо.

Остуджуємо та зберігаємо в прохолодному темному місці. Таке повидло просто ідеальне, щоб стати начинкою для пухких пиріжечків.