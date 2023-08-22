Не підходьте до духовки: соковитий яблучний пиріг на сковороді

Простий рецепт яблучного пирога без духовки

Ми розповідали, як спекти пухкі пиріжечки з яблуками. Але зараз, у спеку, зовсім не хочеться стояти біля увімкненої духовки. Рятують рецепти пирогів на сковороді.

Як приготувати простий пиріг з яблуками, розповіли на порталі "1 хвилина". Цей простий у приготуванні десерт смакує не гірше, ніж ресторанні пироги.

Інгредієнти:

2 яблука;

1 куряче яйце;

60 грамів цукру;

60 мілілітрів рослинної олії;

150 мілілітрів молока;

150 грамів борошна;

8 грамів розпушувача;

10 грамів ванільного цукру;

1 столова ложка оцту;

Сіль – дрібка.

Спосіб приготування:

Яйця заздалегідь дістаємо з холодильника, аби вони встигли нагрітись. Сковорідка для випікання повинна бути з товстим дном — інакше пиріг не зможе рівномірно приготуватись. Змащуємо сковороду вершковим маслом. Дно присипаємо столовою ложкою цукру з його загальної кількості. Яблука миємо під проточною водою, чистимо від шкірки та серцевини. Нарізаємо будь-яким зручним способом, Викладаємо шматочки яблук на пательню та переходимо до тіста. Яйце, сіль, ванільний та звичайний цукор змішуємо в окремій мисці. Додаємо молоко та рослинну олію, просіяне борошно. Ретельно перемішуємо та додаємо розпушувач. Швидко вливаємо оцет. Виливаємо готове тісто у сковорідку та розрівнюємо верх лопаткою. Одразу ставимо пательню на середній вогонь і накриваємо кришкою. Коли сковорідка рівномірно прогріється, вогонь зменшуємо до маленького та випікаємо десерт ще 10 хвилин. Потім за допомогою кришки і тарілки перевертаємо пиріг на інший бік. Готуємо ще близько 10 хвилин.

Готовий пиріг виходить насиченим та смачним. Також ми розповідали, як спекти смачну яблучну шарлотку.