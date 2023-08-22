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Не підходьте до духовки: соковитий яблучний пиріг на сковороді

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Чудова і проста випічка до чаю
Чудова і проста випічка до чаю. Фото Галицький кореспондент

Простий рецепт яблучного пирога без духовки

Ми розповідали, як спекти пухкі пиріжечки з яблуками. Але зараз, у спеку, зовсім не хочеться стояти біля увімкненої духовки. Рятують рецепти пирогів на сковороді.

Як приготувати простий пиріг з яблуками, розповіли на порталі "1 хвилина". Цей простий у приготуванні десерт смакує не гірше, ніж ресторанні пироги.

Інгредієнти:

  • 2 яблука;
  • 1 куряче яйце;
  • 60 грамів цукру;
  • 60 мілілітрів рослинної олії;
  • 150 мілілітрів молока;
  • 150 грамів борошна;
  • 8 грамів розпушувача;
  • 10 грамів ванільного цукру;
  • 1 столова ложка оцту;
  • Сіль – дрібка.

Спосіб приготування:

  1. Яйця заздалегідь дістаємо з холодильника, аби вони встигли нагрітись. Сковорідка для випікання повинна бути з товстим дном — інакше пиріг не зможе рівномірно приготуватись.
  2. Змащуємо сковороду вершковим маслом. Дно присипаємо столовою ложкою цукру з його загальної кількості.
  3. Яблука миємо під проточною водою, чистимо від шкірки та серцевини. Нарізаємо будь-яким зручним способом,
  4. Викладаємо шматочки яблук на пательню та переходимо до тіста. Яйце, сіль, ванільний та звичайний цукор змішуємо в окремій мисці. Додаємо молоко та рослинну олію, просіяне борошно.
  5. Ретельно перемішуємо та додаємо розпушувач. Швидко вливаємо оцет.
  6. Виливаємо готове тісто у сковорідку та розрівнюємо верх лопаткою. Одразу ставимо пательню на середній вогонь і накриваємо кришкою.
  7. Коли сковорідка рівномірно прогріється, вогонь зменшуємо до маленького та випікаємо десерт ще 10 хвилин.
  8. Потім за допомогою кришки і тарілки перевертаємо пиріг на інший бік. Готуємо ще близько 10 хвилин.

Готовий пиріг виходить насиченим та смачним. Також ми розповідали, як спекти смачну яблучну шарлотку.

Теги:
#Рецепт #Яблука #Пиріг #Випічка