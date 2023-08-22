Не підходьте до духовки: соковитий яблучний пиріг на сковороді
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Простий рецепт яблучного пирога без духовки
Ми розповідали, як спекти пухкі пиріжечки з яблуками. Але зараз, у спеку, зовсім не хочеться стояти біля увімкненої духовки. Рятують рецепти пирогів на сковороді.
Як приготувати простий пиріг з яблуками, розповіли на порталі "1 хвилина". Цей простий у приготуванні десерт смакує не гірше, ніж ресторанні пироги.
Інгредієнти:
- 2 яблука;
- 1 куряче яйце;
- 60 грамів цукру;
- 60 мілілітрів рослинної олії;
- 150 мілілітрів молока;
- 150 грамів борошна;
- 8 грамів розпушувача;
- 10 грамів ванільного цукру;
- 1 столова ложка оцту;
- Сіль – дрібка.
Спосіб приготування:
- Яйця заздалегідь дістаємо з холодильника, аби вони встигли нагрітись. Сковорідка для випікання повинна бути з товстим дном — інакше пиріг не зможе рівномірно приготуватись.
- Змащуємо сковороду вершковим маслом. Дно присипаємо столовою ложкою цукру з його загальної кількості.
- Яблука миємо під проточною водою, чистимо від шкірки та серцевини. Нарізаємо будь-яким зручним способом,
- Викладаємо шматочки яблук на пательню та переходимо до тіста. Яйце, сіль, ванільний та звичайний цукор змішуємо в окремій мисці. Додаємо молоко та рослинну олію, просіяне борошно.
- Ретельно перемішуємо та додаємо розпушувач. Швидко вливаємо оцет.
- Виливаємо готове тісто у сковорідку та розрівнюємо верх лопаткою. Одразу ставимо пательню на середній вогонь і накриваємо кришкою.
- Коли сковорідка рівномірно прогріється, вогонь зменшуємо до маленького та випікаємо десерт ще 10 хвилин.
- Потім за допомогою кришки і тарілки перевертаємо пиріг на інший бік. Готуємо ще близько 10 хвилин.
Готовий пиріг виходить насиченим та смачним. Також ми розповідали, як спекти смачну яблучну шарлотку.