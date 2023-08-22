Рідні вишикуються в чергу за цим десертом: рецепт чудової випічки на Горіховий Спас

Чудовий варіант святкової випічки

Ми розповідали, як приготувати смачні пиріжки з яблуками. До Горіхового Спасу пропонуємо рецепт дуже смачного та яскравого кексу з фініками та волоськими горіхами.

Готується він просто, а виходить надзвичайно смачним. Рецептом поділились на порталі smachno.ua.

Інгредієнти:

Фініки – 100 г;

Волоські горіхи – 50 г;

Мед – 220 г;

Вершкове масло – 120 г;

Молоко – 150 мл;

Яйця – 2 шт .;

Борошно – 220 г;

Сода – 1 ч. л.;

Кориця – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Розтоплюємо вершкове масло і перемішуємо його з медом до отримання однорідної маси. Вливаємо молоко і знову перемішуємо. Яйця розбиваємо в окрему миску і розмішуємо виделкою. Помішуючи, поступово вливаємо медову суміш. Змішуємо просіяне борошно, корицю і соду. Порціями додаємо в рідку суміш, кожен раз перемішуючи до однорідного. Горіхи і фініки нарізаємо на шматочки. Половину горіхової суміші додаємо в тісто. Форму для кексу змащуємо маслом і присипаємо борошном. Додаємо тісто, зверху посипаємо фініками і горіхами, що залишились. Випікаємо кекс протягом 40 хвилин в заздалегідь розігрітій до 170 градусів духовці. Коли він трохи вистигне, дістаємо з форми і перекладаємо на тарілку.

Кекс можна посипати просіяною цукровою пудрою. Це ідеальна випічка до горнятка запашної кави.