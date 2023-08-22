Рус

Рідні вишикуються в чергу за цим десертом: рецепт чудової випічки на Горіховий Спас

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ідеально до чаю чи кави Новина оновлена 22 серпня 2023, 13:11
Ідеально до чаю чи кави. Фото shuba.life

Чудовий варіант святкової випічки

Ми розповідали, як приготувати смачні пиріжки з яблуками. До Горіхового Спасу пропонуємо рецепт дуже смачного та яскравого кексу з фініками та волоськими горіхами.

Готується він просто, а виходить надзвичайно смачним. Рецептом поділились на порталі smachno.ua.

Інгредієнти:

  • Фініки – 100 г;
  • Волоські горіхи – 50 г;
  • Мед – 220 г;
  • Вершкове масло – 120 г;
  • Молоко – 150 мл;
  • Яйця – 2 шт .;
  • Борошно – 220 г;
  • Сода – 1 ч. л.;
  • Кориця – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Розтоплюємо вершкове масло і перемішуємо його з медом до отримання однорідної маси. Вливаємо молоко і знову перемішуємо.
  2. Яйця розбиваємо в окрему миску і розмішуємо виделкою. Помішуючи, поступово вливаємо медову суміш.
  3. Змішуємо просіяне борошно, корицю і соду. Порціями додаємо в рідку суміш, кожен раз перемішуючи до однорідного.
  4. Горіхи і фініки нарізаємо на шматочки. Половину горіхової суміші додаємо в тісто.
  5. Форму для кексу змащуємо маслом і присипаємо борошном. Додаємо тісто, зверху посипаємо фініками і горіхами, що залишились.
  6. Випікаємо кекс протягом 40 хвилин в заздалегідь розігрітій до 170 градусів духовці. Коли він трохи вистигне, дістаємо з форми і перекладаємо на тарілку.

Кекс можна посипати просіяною цукровою пудрою. Це ідеальна випічка до горнятка запашної кави.

Теги:
#Горіхи #Горіховий Спас #Випічка #Кекс