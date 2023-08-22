Рідні вишикуються в чергу за цим десертом: рецепт чудової випічки на Горіховий Спас
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Чудовий варіант святкової випічки
Ми розповідали, як приготувати смачні пиріжки з яблуками. До Горіхового Спасу пропонуємо рецепт дуже смачного та яскравого кексу з фініками та волоськими горіхами.
Готується він просто, а виходить надзвичайно смачним. Рецептом поділились на порталі smachno.ua.
Інгредієнти:
- Фініки – 100 г;
- Волоські горіхи – 50 г;
- Мед – 220 г;
- Вершкове масло – 120 г;
- Молоко – 150 мл;
- Яйця – 2 шт .;
- Борошно – 220 г;
- Сода – 1 ч. л.;
- Кориця – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Розтоплюємо вершкове масло і перемішуємо його з медом до отримання однорідної маси. Вливаємо молоко і знову перемішуємо.
- Яйця розбиваємо в окрему миску і розмішуємо виделкою. Помішуючи, поступово вливаємо медову суміш.
- Змішуємо просіяне борошно, корицю і соду. Порціями додаємо в рідку суміш, кожен раз перемішуючи до однорідного.
- Горіхи і фініки нарізаємо на шматочки. Половину горіхової суміші додаємо в тісто.
- Форму для кексу змащуємо маслом і присипаємо борошном. Додаємо тісто, зверху посипаємо фініками і горіхами, що залишились.
- Випікаємо кекс протягом 40 хвилин в заздалегідь розігрітій до 170 градусів духовці. Коли він трохи вистигне, дістаємо з форми і перекладаємо на тарілку.
Кекс можна посипати просіяною цукровою пудрою. Це ідеальна випічка до горнятка запашної кави.