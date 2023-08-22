Неймовірна "Літня шуба": цей святковий салат гості з’їдять за секунди
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Чудова ситна закуска на святковий стіл
Салати з крабовими паличками – чудова страва, як для святкового столу, так і на щодень. Ми розповідали, як приготувати повітряну закуску, схожу на торт. Тепер ділимось рецептом, який складе сміливу конкуренцію звичній і набридлій "Шубі".
Особливо він виграшний у спеку — готується швидко, а крабові палички не псуються так, як оселедець. Рецептом поділились на порталі Food.Oboz.
Інгредієнти:
- крабові палички – 4 шт.
- майонез
- масло вершкове – 40 г
- сир твердий, але можна і плавлений
- яйця – 2 шт.
Спосіб приготування:
- Крабові палички натираємо на тертці. Яйця відварюємо.
- Коли яйця охолонуть, розрізаємо їх навпіл та відокремлюємо білки від жовтків.
- Плавлений сир натираємо на дрібній тертці. Готуємось викладати страву.
- На широкий таріль викладаємо шарами салат у такій послідовності: натерті білки, трохи майонезу, крабові палички, майонез, плавлений сир, майонез.
- Зверху кладемо вершкове масло. Тоді знову жовтки, майонез та натерті крабові палички.
Салат можна їсти одразу, але смачніше буде, якщо він трохи постоїть. Також ми ділились рецептом смачного пісного салату.