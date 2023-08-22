Неймовірна "Літня шуба": цей святковий салат гості з’їдять за секунди

Чудова ситна закуска на святковий стіл

Салати з крабовими паличками – чудова страва, як для святкового столу, так і на щодень. Ми розповідали, як приготувати повітряну закуску, схожу на торт. Тепер ділимось рецептом, який складе сміливу конкуренцію звичній і набридлій "Шубі".

Особливо він виграшний у спеку — готується швидко, а крабові палички не псуються так, як оселедець. Рецептом поділились на порталі Food.Oboz.

Інгредієнти:

крабові палички – 4 шт.

майонез

масло вершкове – 40 г

сир твердий, але можна і плавлений

яйця – 2 шт.

Спосіб приготування:

Крабові палички натираємо на тертці. Яйця відварюємо. Коли яйця охолонуть, розрізаємо їх навпіл та відокремлюємо білки від жовтків. Плавлений сир натираємо на дрібній тертці. Готуємось викладати страву. На широкий таріль викладаємо шарами салат у такій послідовності: натерті білки, трохи майонезу, крабові палички, майонез, плавлений сир, майонез. Зверху кладемо вершкове масло. Тоді знову жовтки, майонез та натерті крабові палички.

Салат можна їсти одразу, але смачніше буде, якщо він трохи постоїть. Також ми ділились рецептом смачного пісного салату.