Готуються швидко, з’їдаються ще швидше: рецепт фантастичних слойок
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Близькі не зможуть утриматись, щоб не з’їсти ще одну
У вівторок, 29 серпня, в Україні відзначається важливе церковне свято – Горіховий Спас. Цього дня сім’ї збираються за одним столом та ласують випічкою з горіхами та фруктами. Якщо ви шукаєте, що приготувати на свято, цей рецепт для вас.
Простий рецепт слойок з яблуками та сиром від футблогера Stanishevska стане вашим коханим. Вони ідеально підходять і до свята, і до сімейного чаювання. Не забудьте спекти із запасом, тому що розлітаються такі смаколики миттєво.
Як приготувати слойки з яблуками
Інгредієнти:
- борошно пшеничне — 280 г;
- сир — 200 г;
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 80 г;
- олія рослинна — 7 ст.л;
- розпушувач — 10 г;
- ванільний екстракт — ⅕ ч.л.
Для начинки:
- яблука — 0,5 кг;
- цукор — 2 ст.л;
- масло вершкове — 25 г.
Спосіб приготування:
- Для тіста необхідно блендером перетерти сир із цукром до однорідної маси. Якщо блендер відсутній – перетріть через сито 2-3 рази.
- В отриману масу потрібно додати яйце, ваніль і олію, все перемішати та додати просіяне борошно з розпушувачем. Тісто вимісити 4 хвилини, накрити плівкою і відправити холодильник відпочити.
- Для начинки яблука необхідно очистити, нарізати дрібними кубиками та обсмажити на сковороді з вершковим маслом та цукром 7 хвилин, поки волога не випарується.
- Тісто необхідно розділити на 4 шматки та кожен скотити в кульки, які потім тонко розкотити в коржики. На кожній зробити кілька надрізів і загорнути начинку.
- Випікати необхідно за 180 градусів 15 хвилин у режимі конвекції. Якщо він відсутній, необхідно готувати слойки 20 хвилин на нижньому рівні духовки.
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