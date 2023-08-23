Готуються швидко, з’їдаються ще швидше: рецепт фантастичних слойок

Близькі не зможуть утриматись, щоб не з’їсти ще одну

У вівторок, 29 серпня, в Україні відзначається важливе церковне свято – Горіховий Спас. Цього дня сім’ї збираються за одним столом та ласують випічкою з горіхами та фруктами. Якщо ви шукаєте, що приготувати на свято, цей рецепт для вас.

Простий рецепт слойок з яблуками та сиром від футблогера Stanishevska стане вашим коханим. Вони ідеально підходять і до свята, і до сімейного чаювання. Не забудьте спекти із запасом, тому що розлітаються такі смаколики миттєво.

Як приготувати слойки з яблуками

Інгредієнти:

борошно пшеничне — 280 г;

сир — 200 г;

яйце — 1 шт.;

цукор — 80 г;

олія рослинна — 7 ст.л;

розпушувач — 10 г;

ванільний екстракт — ⅕ ч.л.

Для начинки:

яблука — 0,5 кг;

цукор — 2 ст.л;

масло вершкове — 25 г.

Спосіб приготування:

Для тіста необхідно блендером перетерти сир із цукром до однорідної маси. Якщо блендер відсутній – перетріть через сито 2-3 рази. В отриману масу потрібно додати яйце, ваніль і олію, все перемішати та додати просіяне борошно з розпушувачем. Тісто вимісити 4 хвилини, накрити плівкою і відправити холодильник відпочити. Для начинки яблука необхідно очистити, нарізати дрібними кубиками та обсмажити на сковороді з вершковим маслом та цукром 7 хвилин, поки волога не випарується. Тісто необхідно розділити на 4 шматки та кожен скотити в кульки, які потім тонко розкотити в коржики. На кожній зробити кілька надрізів і загорнути начинку. Випікати необхідно за 180 градусів 15 хвилин у режимі конвекції. Якщо він відсутній, необхідно готувати слойки 20 хвилин на нижньому рівні духовки.

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