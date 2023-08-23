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Улюблена страва принцеси Діани: фаршировані цукіні за цим рецептом готувати дуже просто

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Улюблені принцесою Діаною фаршировані цукіні
Улюблені принцесою Діаною фаршировані цукіні. Фото shuba.life

Ви здивуєтеся, наскільки це просто та смачно

Цукіні по праву називають королем літа. З цього овоча готують неймовірну кількість приголомшливих страв.

А ви знали, що фарширована цукіні дуже часто просила приготувати принцеса Діана? Це воістину королівська страва ми разом зі Smachnonews.24tv.ua сьогодні і приготуємо.

Як приготувати фаршировані цукіні

Інгредієнти на 4 порції:

  • 2 середні цукіні (або кабачки);
  • 200 г печериць;
  • півсклянки рису;
  • 2 – 3 зубчики дрібно нарізаного часнику;
  • чверть склянки тертого пармезану;
  • чверть склянки тертої моцарели;
  • 2 – 3 столові ложки оливкової олії;
  • сіль та свіжомелений чорний перець на смак;
  • півсклянки курячого або овочевого бульйону;
  • свіжа зелень для прикрас (петрушка, базилік або інша).

Спосіб приготування:

  1. Цукіні вимийте і розріжте їх навпіл. М’яку частину витягніть — у вас повинні вийти "човники". М’якуш можна використовувати для фаршу, попередньо видаливши насіння. Зваріть рис, дайте трохи охолонути.
  2. Гриби наріжте маленькими кубиками, обсмажте в розігрітій сковороді з оливковою олією до золотистого кольору. Додайте нарізаний часник і смажте ще 1-2 хвилини. Додайте м’якуш цукіні та смажте кілька хвилин.
  3. До грибного фаршу додайте рис, половину тертого пармезану та моцарели, приправи та все перемішайте.
  4. Отриманим фаршем наповніть "човники" і обсмажте їх у розігрітій з оливковою олією сковороді до золотистого кольору.
  5. До сковороди додайте курячий або овочевий бульйон у сковороду, накрийте кришкою і готуйте на середньому вогні 10-15 хвилин, поки цукіні стануть м’якими.
  6. Посипте фаршировані цукіні залишком тертого пармезану та моцарели, відкрийте кришку і готуйте ще 2 – 3 хвилини, доки сир розтопиться. Перед подачею прикрасьте зеленню.

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#Принцеса Діана #Рецепт #Цукіні #Готуємо вдома