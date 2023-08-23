Улюблена страва принцеси Діани: фаршировані цукіні за цим рецептом готувати дуже просто
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Ви здивуєтеся, наскільки це просто та смачно
Цукіні по праву називають королем літа. З цього овоча готують неймовірну кількість приголомшливих страв.
А ви знали, що фарширована цукіні дуже часто просила приготувати принцеса Діана? Це воістину королівська страва ми разом зі Smachnonews.24tv.ua сьогодні і приготуємо.
Як приготувати фаршировані цукіні
Інгредієнти на 4 порції:
- 2 середні цукіні (або кабачки);
- 200 г печериць;
- півсклянки рису;
- 2 – 3 зубчики дрібно нарізаного часнику;
- чверть склянки тертого пармезану;
- чверть склянки тертої моцарели;
- 2 – 3 столові ложки оливкової олії;
- сіль та свіжомелений чорний перець на смак;
- півсклянки курячого або овочевого бульйону;
- свіжа зелень для прикрас (петрушка, базилік або інша).
Спосіб приготування:
- Цукіні вимийте і розріжте їх навпіл. М’яку частину витягніть — у вас повинні вийти "човники". М’якуш можна використовувати для фаршу, попередньо видаливши насіння. Зваріть рис, дайте трохи охолонути.
- Гриби наріжте маленькими кубиками, обсмажте в розігрітій сковороді з оливковою олією до золотистого кольору. Додайте нарізаний часник і смажте ще 1-2 хвилини. Додайте м’якуш цукіні та смажте кілька хвилин.
- До грибного фаршу додайте рис, половину тертого пармезану та моцарели, приправи та все перемішайте.
- Отриманим фаршем наповніть "човники" і обсмажте їх у розігрітій з оливковою олією сковороді до золотистого кольору.
- До сковороди додайте курячий або овочевий бульйон у сковороду, накрийте кришкою і готуйте на середньому вогні 10-15 хвилин, поки цукіні стануть м’якими.
- Посипте фаршировані цукіні залишком тертого пармезану та моцарели, відкрийте кришку і готуйте ще 2 – 3 хвилини, доки сир розтопиться. Перед подачею прикрасьте зеленню.
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