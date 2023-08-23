Друзі стануть у чергу за цим рецептом: така намазка буде в холодильнику цілий рік

Спробуйте і не пошкодуєте!

З 14 по 27 серпня в Україні триває Успенський пост. У ці дні віряни обмежують своє харчування, не вживаючи м’ясних, рибних та молочних страв. Основну частину раціону складають овочі, фрукти, ягоди, горіхи, гриби. Якщо ви шукаєте смачні пісні рецепти, то вам сюди.

Сьогодні ми разом із Ukr.Media приготуємо дуже незвичайну страву — ікру з буряків. Цю просту, але смачну намазку готувати дуже швидко. До того ж її можна їсти відразу, а можна навіть заготовити на зиму. З цим рецептом ви точно забудете навіть про кабачкову ікру!

Як приготувати ікру з буряка

Інгредієнти:

500 гр. буряків;

2 цибулини;

1 солодкий перець;

300 г свіжих помідорів;

3 ст. л. рослинної олії;

сіль — 1 ч. л. без гірки;

перець – на свій смак;

часник — 2-3 зубчики;

лавровий лист – 1 шт.

Спосіб приготування:

Цибулю порізати та обсмажити кілька хвилин в олії. Додати солодкий перець і продовжувати готувати. Сюди ж додати натертий буряк. Натерти помідори, відправити м'якуш в овочі. Накрити кришкою та гасити на середньому вогні близько 15 хвилин. Потім посолити та гасити протягом 5-7 хвилин, щоб випарити всю вологу. Додати пропущений через прес часник, чорний перець та лавровий лист, перемішати та дати настоятися.

А на десерт приготуйте смачну пісну випічку за рецептом "Телеграфа". Смачного!