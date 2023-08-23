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Не відкусіть пальці, коли куштуватимете: найлінивіший рецепт курячих гомілок

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Курячі гомілки з хрусткою скоринкою
Курячі гомілки з хрусткою скоринкою. Фото smachnonews.24tv.ua

Простий і швидкий рецепт смачної страви

Якщо ви щоразу думаєте, що швидко і смачно приготувати на обід, цей рецепт для вас. Курячі гомілки — це варіант, який завжди виручить.

Така страва за рецептом Smachnonews швидка у приготуванні. Вам знадобиться всього кілька хвилин, все інше зробить духовка. Подайте гомілки з соусом та улюбленим гарніром та насолоджуйтесь!

Як приготувати курячі гомілки

Інгредієнти на 5 порції:

  • упаковка гомілок;
  • 1 столова ложка йогурту;
  • 2 столові ложки олії;
  • сухі трави;
  • сіль, чорний мелений перець;
  • часник;
  • пармезан;
  • зелень;
  • 30 г вершкового масла.

Спосіб приготування:

  1. Курячі гомілки миємо, додаємо до них йогурт, спеції, олію. Все перемішуємо і залишаємо маринуватися на півгодини – так смак буде більш насиченим.
  2. Перекладаємо курячі гомілки у рукав для випічки.
  3. Випікаємо гомілки у розігрітій до 190-200 градусів духовці. Після цього розрізаємо рукав і підвищуємо температуру до 220 градусів. Іноді перевертаємо курочку для обсмажування з усіх боків. Далі викладаємо гомілки в жароміцну миску, додаємо зелень, натертий свіжий часник, шматочок олії та натертий пармезан. Перемішуємо усі інгредієнти.
  4. Для соусу змішуємо 100 г грецького йогурту, свіжий натертий огірок, кріп та сіль. Подаємо гарячі курячі гомілки із соусом.

Раніше ми розповідали, як почистити курку від "хімії". Готуйте смачно та корисно разом із "Телеграфом".

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