Не відкусіть пальці, коли куштуватимете: найлінивіший рецепт курячих гомілок
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Простий і швидкий рецепт смачної страви
Якщо ви щоразу думаєте, що швидко і смачно приготувати на обід, цей рецепт для вас. Курячі гомілки — це варіант, який завжди виручить.
Така страва за рецептом Smachnonews швидка у приготуванні. Вам знадобиться всього кілька хвилин, все інше зробить духовка. Подайте гомілки з соусом та улюбленим гарніром та насолоджуйтесь!
Як приготувати курячі гомілки
Інгредієнти на 5 порції:
- упаковка гомілок;
- 1 столова ложка йогурту;
- 2 столові ложки олії;
- сухі трави;
- сіль, чорний мелений перець;
- часник;
- пармезан;
- зелень;
- 30 г вершкового масла.
Спосіб приготування:
- Курячі гомілки миємо, додаємо до них йогурт, спеції, олію. Все перемішуємо і залишаємо маринуватися на півгодини – так смак буде більш насиченим.
- Перекладаємо курячі гомілки у рукав для випічки.
- Випікаємо гомілки у розігрітій до 190-200 градусів духовці. Після цього розрізаємо рукав і підвищуємо температуру до 220 градусів. Іноді перевертаємо курочку для обсмажування з усіх боків. Далі викладаємо гомілки в жароміцну миску, додаємо зелень, натертий свіжий часник, шматочок олії та натертий пармезан. Перемішуємо усі інгредієнти.
- Для соусу змішуємо 100 г грецького йогурту, свіжий натертий огірок, кріп та сіль. Подаємо гарячі курячі гомілки із соусом.
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