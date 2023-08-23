Цей перевірений рецепт маринованих помідорів ви шукали давно
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Ніхто не пройде повз баночки, щоб не схопити парочку
Можна нескінченно експериментувати зі смаком маринованих помідорів – додавати спеції та приправи, закривати повністю або розрізати навпіл. Однак у шафі обов’язково мають бути баночки за перевіреним рецептом.
Рецепт від "Важно знать" збереже насичений смак добрих, якісних помідорів. Замаринуйте помідори таким чином — і взимку вам доведеться відбиватися від друзів, які бажають прийти в гості і пригоститися ними.
Перевірений рецепт маринованих помідорів
Інгредієнти на 3 трилітрові банки:
- 5 кг м’ясистих однакових томатів із товстою шкіркою;
- 4 л води;
- 3 цибулини;
- 150 мл оцту 9%;
- 6 ст. л. цукру (на банку);
- 4 ст. л. солі (на банку);
- 3 болгарські перці;
- 3 парасольки кропу;
- 6 лаврових листів.
Спосіб приготування:
- На дно кожної спочатку покладіть по парасольці кропу, потім покладіть шар помідорів, потім половинку цибулини, перцю та дві лаврушки. Далі додайте ще шар помідорів, на нього цибуля і перець і фінальний шар томатів, що залишилися.
- Залийте окропом помідори, закрийте банки кришками та дайте їм охолонути до теплого стану.
- Злийте всю воду назад у каструлю, додайте по 6 ст. л. цукру та 4 ст. л. солі на банці. Розмішайте до розчинення, доведіть розсіл до кипіння.
- У кожну банку налийте по 300 мл розсолу, по 50 мл оцту і долийте розчином до країв. Закотіть банки, переверніть догори дном, укутайте і залиште до охолодження.
Зберігайте банки з помідорами за порадами "Телеграфа ". Так вони простоять довгий час.