Цей перевірений рецепт маринованих помідорів ви шукали давно

Ніхто не пройде повз баночки, щоб не схопити парочку

Можна нескінченно експериментувати зі смаком маринованих помідорів – додавати спеції та приправи, закривати повністю або розрізати навпіл. Однак у шафі обов’язково мають бути баночки за перевіреним рецептом.

Рецепт від "Важно знать" збереже насичений смак добрих, якісних помідорів. Замаринуйте помідори таким чином — і взимку вам доведеться відбиватися від друзів, які бажають прийти в гості і пригоститися ними.

Перевірений рецепт маринованих помідорів

Інгредієнти на 3 трилітрові банки:

5 кг м’ясистих однакових томатів із товстою шкіркою;

4 л води;

3 цибулини;

150 мл оцту 9%;

6 ст. л. цукру (на банку);

4 ст. л. солі (на банку);

3 болгарські перці;

3 парасольки кропу;

6 лаврових листів.

Спосіб приготування:

На дно кожної спочатку покладіть по парасольці кропу, потім покладіть шар помідорів, потім половинку цибулини, перцю та дві лаврушки. Далі додайте ще шар помідорів, на нього цибуля і перець і фінальний шар томатів, що залишилися. Залийте окропом помідори, закрийте банки кришками та дайте їм охолонути до теплого стану. Злийте всю воду назад у каструлю, додайте по 6 ст. л. цукру та 4 ст. л. солі на банці. Розмішайте до розчинення, доведіть розсіл до кипіння. У кожну банку налийте по 300 мл розсолу, по 50 мл оцту і долийте розчином до країв. Закотіть банки, переверніть догори дном, укутайте і залиште до охолодження.

Зберігайте банки з помідорами за порадами "Телеграфа ". Так вони простоять довгий час.