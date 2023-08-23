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Цей перевірений рецепт маринованих помідорів ви шукали давно

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Шикарні помідори за перевіреним рецептом
Шикарні помідори за перевіреним рецептом. Фото vazhnoznat.com

Ніхто не пройде повз баночки, щоб не схопити парочку

Можна нескінченно експериментувати зі смаком маринованих помідорів – додавати спеції та приправи, закривати повністю або розрізати навпіл. Однак у шафі обов’язково мають бути баночки за перевіреним рецептом.

Рецепт від "Важно знать" збереже насичений смак добрих, якісних помідорів. Замаринуйте помідори таким чином — і взимку вам доведеться відбиватися від друзів, які бажають прийти в гості і пригоститися ними.

Перевірений рецепт маринованих помідорів

Інгредієнти на 3 трилітрові банки:

  • 5 кг м’ясистих однакових томатів із товстою шкіркою;
  • 4 л води;
  • 3 цибулини;
  • 150 мл оцту 9%;
  • 6 ст. л. цукру (на банку);
  • 4 ст. л. солі (на банку);
  • 3 болгарські перці;
  • 3 парасольки кропу;
  • 6 лаврових листів.

Спосіб приготування:

  1. На дно кожної спочатку покладіть по парасольці кропу, потім покладіть шар помідорів, потім половинку цибулини, перцю та дві лаврушки. Далі додайте ще шар помідорів, на нього цибуля і перець і фінальний шар томатів, що залишилися.
  2. Залийте окропом помідори, закрийте банки кришками та дайте їм охолонути до теплого стану.
  3. Злийте всю воду назад у каструлю, додайте по 6 ст. л. цукру та 4 ст. л. солі на банці. Розмішайте до розчинення, доведіть розсіл до кипіння.
  4. У кожну банку налийте по 300 мл розсолу, по 50 мл оцту і долийте розчином до країв. Закотіть банки, переверніть догори дном, укутайте і залиште до охолодження.

Зберігайте банки з помідорами за порадами "Телеграфа ". Так вони простоять довгий час.

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#Рецепт #Помідори #Готуємо вдома