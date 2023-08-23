Гора соковитих котлет із півкіло м’яса: як бюджетно нагодувати всю родину

Цей рецепт стане вашим улюбленим

Котлети – найпопулярніша та найулюбленіша страва. Відкушуєш шматочок, а всередині вона неймовірно соковита. Про такий биточок ви мріяли?

"Школа життя" пропонує рецепт саме соковитих, ніжних та неймовірних котлет. У це складно повірити, але в рецепті немає ні яєць, ні хліба – така смакота вийде тільки з м’яса, рису та цибулі. До того ж завдяки рису котлети не розваляться і будуть добре тримати форму. Спробуємо?

Як приготувати соковиті котлети

Інгредієнти:

куряче філе (грудка або філе стегна) — 500 г;

рис круглий варений – 70 г;

цибуля невелика – 1 шт.;

сіль/перець — на ваш смак.

Спосіб приготування:

Курячі грудки промийте і пропустіть через м’ясорубку або скористайтеся блендером і приготуйте фарш. Цибулю промийте, почистьте і пропустіть через м’ясорубку або дрібно наріжте. За бажанням можна додати зелену цибулю. Рис зваріть до готовності чи напівготовності. Всі інгредієнти додайте до фаршу, поперчіть, посоліть і перемішайте. Мокрими руками сформуйте котлети, за бажанням обваляйте в паніруванні та викладіть на розігріту сковороду з олією. Смажте до золотистої скоринки.

Приготуйте до котлет неперевершене картопляне пюре за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного!