Гора соковитих котлет із півкіло м’яса: як бюджетно нагодувати всю родину
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Цей рецепт стане вашим улюбленим
Котлети – найпопулярніша та найулюбленіша страва. Відкушуєш шматочок, а всередині вона неймовірно соковита. Про такий биточок ви мріяли?
"Школа життя" пропонує рецепт саме соковитих, ніжних та неймовірних котлет. У це складно повірити, але в рецепті немає ні яєць, ні хліба – така смакота вийде тільки з м’яса, рису та цибулі. До того ж завдяки рису котлети не розваляться і будуть добре тримати форму. Спробуємо?
Як приготувати соковиті котлети
Інгредієнти:
- куряче філе (грудка або філе стегна) — 500 г;
- рис круглий варений – 70 г;
- цибуля невелика – 1 шт.;
- сіль/перець — на ваш смак.
Спосіб приготування:
- Курячі грудки промийте і пропустіть через м’ясорубку або скористайтеся блендером і приготуйте фарш.
- Цибулю промийте, почистьте і пропустіть через м’ясорубку або дрібно наріжте. За бажанням можна додати зелену цибулю.
- Рис зваріть до готовності чи напівготовності.
- Всі інгредієнти додайте до фаршу, поперчіть, посоліть і перемішайте.
- Мокрими руками сформуйте котлети, за бажанням обваляйте в паніруванні та викладіть на розігріту сковороду з олією. Смажте до золотистої скоринки.
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