Якщо набридла шарлотка та горіхове печиво: рецепт незвичайної випічки до Горіхового спасу

Смачна випічка і на свято, і до сімейного чаювання

У вівторок, 29 серпня 2023 року, в Україні відзначать Горіховий Спас. Як правило, сім’ї цього дня збираються за одним столом і ласують частуванням випічкою з горіхами та фруктами. І якщо класичну шарлотку ви вже готували, радимо звернути увагу на яблука у сирному тісті.

Для цього рецепту SHUBA радить вибрати солодкі та невеликі за розміром яблука. А ось цукор у тісто додавати не потрібно – булочки будуть солодкими завдяки цукру, який ви покладете разом із яблуками. Спробуємо?

Як приготувати яблука у сирному тісті

Інгредієнти на 6 порцій:

яблука — 6 шт.;

борошно — 200 г;

сир 9% — 200 г;

масло вершкове 82% — 200 г;

лимон, сік — 1 ст. л.;

яйце куряче, велике — 1 шт.;

цукор — 6 ст. л.;

сіль, цукрова пудра, кориця мелена — до свого смаку.

Спосіб приготування:

У миску просійте борошно і зробіть поглиблення. Туди ж додайте протертий через сито сир, дрібку солі, рубане охолоджене масло та замісіть густе однорідне тісто. Загорнуте в харчову плівку тісто покладіть у холодильник на півгодини. Яблука помийте, зніміть шкірку і видаліть серцевину. М’якуш покладіть в каструлю, влийте лимонний сік, трохи води та проваріть на середньому вогні 5 хвилин. Дістаньте яблука та обсушіть. Присипте поверхню борошном, розкотіть тісто в тонкий прямокутник. Виріжте квадрати пропорційно до величини яблук. Всередину кожного прямокутна покладіть яблуко, присипте сумішшю цукру та кориці, защепіть кінці тіста і змастіть збитим яйцем. Десерт запікайте в духовці на 200°C протягом 30 хвилин. Перед подачею остудіть і посипте цукровою пудрою.

Приготуйте на Горіховий Спас також пиріжки з яблуками за рецептом "Телеграфа". Смачного!