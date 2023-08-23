Півгодини — і готово: ситна вечеря з курячої грудки та жмені овочів

Просто все наріжте, змішайте та згасіть!

Шукаєте, що приготувати, якщо в холодильнику тільки куряче філе та жменька сезонних овочів? З них можна приготувати неймовірну рагу.

Рецепт Shuba неймовірно простий: усі інгредієнти необхідно просто нарізати, змішати та згасити. Соковиті свіжі овочі з курячим філе – найкраща вечеря для всієї родини.

Як приготувати рагу з куркою та соковитими овочами.

Інгредієнти на 4 порції:

куряче філе — 500 г;

кабачки — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

цибуля жовта ріпчаста — 2 шт.;

часник, зубчики — 2 шт.;

перець солодкий — 2 шт.;

томати — 2 шт.;

рослинна олія — 4 ст. л.;

сіль, петрушка, гілочка — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Куряче філе очистьте, наріжте невеликими шматками. Овочі очистьте і довільно наріжте. Зніміть з помідорів шкірку. Все складіть у велику миску, полийте олією і перемішайте. Розігрійте сотейник, влийте трохи олії та викладіть овочі з куркою. Розігрійте, перемішайте, накрийте кришкою, зменште вогонь до середнього. Помішуючи, тушкуйте рагу до готовності це займе близько 20-30 хвилин. За потреби додайте трохи гарячої води. Готове рагу посоліть, посипте нарізаною петрушкою та подавайте до столу.

Подавайте рагу з домашнім хлібом за рецептом "Телеграфа". Смачного!