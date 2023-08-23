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Півгодини — і готово: ситна вечеря з курячої грудки та жмені овочів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Просте, ситне та смачне рагу з куркою та овочами
Просте, ситне та смачне рагу з куркою та овочами. Фото shuba.life

Просто все наріжте, змішайте та згасіть!

Шукаєте, що приготувати, якщо в холодильнику тільки куряче філе та жменька сезонних овочів? З них можна приготувати неймовірну рагу.

Рецепт Shuba неймовірно простий: усі інгредієнти необхідно просто нарізати, змішати та згасити. Соковиті свіжі овочі з курячим філе – найкраща вечеря для всієї родини.

Як приготувати рагу з куркою та соковитими овочами.

Інгредієнти на 4 порції:

  • куряче філе — 500 г;
  • кабачки — 2 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля жовта ріпчаста — 2 шт.;
  • часник, зубчики — 2 шт.;
  • перець солодкий — 2 шт.;
  • томати — 2 шт.;
  • рослинна олія — 4 ст. л.;
  • сіль, петрушка, гілочка — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе очистьте, наріжте невеликими шматками.
  2. Овочі очистьте і довільно наріжте. Зніміть з помідорів шкірку.
  3. Все складіть у велику миску, полийте олією і перемішайте.
  4. Розігрійте сотейник, влийте трохи олії та викладіть овочі з куркою. Розігрійте, перемішайте, накрийте кришкою, зменште вогонь до середнього.
  5. Помішуючи, тушкуйте рагу до готовності це займе близько 20-30 хвилин. За потреби додайте трохи гарячої води.
  6. Готове рагу посоліть, посипте нарізаною петрушкою та подавайте до столу.

Подавайте рагу з домашнім хлібом за рецептом "Телеграфа". Смачного!

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