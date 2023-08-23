Півгодини — і готово: ситна вечеря з курячої грудки та жмені овочів
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Просто все наріжте, змішайте та згасіть!
Шукаєте, що приготувати, якщо в холодильнику тільки куряче філе та жменька сезонних овочів? З них можна приготувати неймовірну рагу.
Рецепт Shuba неймовірно простий: усі інгредієнти необхідно просто нарізати, змішати та згасити. Соковиті свіжі овочі з курячим філе – найкраща вечеря для всієї родини.
Як приготувати рагу з куркою та соковитими овочами.
Інгредієнти на 4 порції:
- куряче філе — 500 г;
- кабачки — 2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- цибуля жовта ріпчаста — 2 шт.;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- перець солодкий — 2 шт.;
- томати — 2 шт.;
- рослинна олія — 4 ст. л.;
- сіль, петрушка, гілочка — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Куряче філе очистьте, наріжте невеликими шматками.
- Овочі очистьте і довільно наріжте. Зніміть з помідорів шкірку.
- Все складіть у велику миску, полийте олією і перемішайте.
- Розігрійте сотейник, влийте трохи олії та викладіть овочі з куркою. Розігрійте, перемішайте, накрийте кришкою, зменште вогонь до середнього.
- Помішуючи, тушкуйте рагу до готовності це займе близько 20-30 хвилин. За потреби додайте трохи гарячої води.
- Готове рагу посоліть, посипте нарізаною петрушкою та подавайте до столу.
Подавайте рагу з домашнім хлібом за рецептом "Телеграфа". Смачного!