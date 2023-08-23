М’ясо по-грузинськи: спробуйте — і будете готувати тільки так

М’ясо буквально тане у роті

Ми розповідали, як приготувати популярний турецький торт. Тепер ділимось рецептом грузинської страви Чашушулі.

Це яловичина або телятина, яку спочатку обсмажують, а потім тривалий час тушкують із цибулею, помідорами та перцем. Рецептом ситної страви поділились на порталі "Фокус".

Інгредієнти:

яловичина – 500 г;

цибуля – 2 шт;

болгарський перець – 2 шт;

помідори – 3-4 шт;

часник – 5 зубчиків;

перець чилі – до смаку;

сіль, чорний перець, хмелі-сунелі – до смаку;

вершкове масло – 10 г.

Спосіб приготування:

М'ясо миємо та зачищаємо від плівок і прожилок. Нарізаємо його кубиками, обсмажуємо на олії, додаємо сіль. Щойно на м'ясі почне з'являтися скоринка, додаємо цибулю та вершкове масло. Обсмажуємо, додаємо болгарський перець і далі обсмажуємо. Чистимо від шкірки помідори. Нарізаємо їх кубиками, додаємо до м'яса. Туди ж кладемо перець і хмелі-сунелі. Усе перемішуємо, заливаємо окропом і залишаємо тушкуватися під кришкою 40 хвилин. За п'ять хвилин до готовності додаємо часник.

Традиційно ця страва подається без гарніру, з коржиками. Також ми розповідали, як готувати смачні гарячі бутерброди.