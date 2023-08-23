М’ясо по-грузинськи: спробуйте — і будете готувати тільки так
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М’ясо буквально тане у роті
Ми розповідали, як приготувати популярний турецький торт. Тепер ділимось рецептом грузинської страви Чашушулі.
Це яловичина або телятина, яку спочатку обсмажують, а потім тривалий час тушкують із цибулею, помідорами та перцем. Рецептом ситної страви поділились на порталі "Фокус".
Інгредієнти:
- яловичина – 500 г;
- цибуля – 2 шт;
- болгарський перець – 2 шт;
- помідори – 3-4 шт;
- часник – 5 зубчиків;
- перець чилі – до смаку;
- сіль, чорний перець, хмелі-сунелі – до смаку;
- вершкове масло – 10 г.
Спосіб приготування:
- М'ясо миємо та зачищаємо від плівок і прожилок. Нарізаємо його кубиками, обсмажуємо на олії, додаємо сіль.
- Щойно на м'ясі почне з'являтися скоринка, додаємо цибулю та вершкове масло. Обсмажуємо, додаємо болгарський перець і далі обсмажуємо.
- Чистимо від шкірки помідори. Нарізаємо їх кубиками, додаємо до м'яса. Туди ж кладемо перець і хмелі-сунелі.
- Усе перемішуємо, заливаємо окропом і залишаємо тушкуватися під кришкою 40 хвилин. За п'ять хвилин до готовності додаємо часник.
Традиційно ця страва подається без гарніру, з коржиками. Також ми розповідали, як готувати смачні гарячі бутерброди.